Toti, l’opposizione prova a sfiduciarlo 

Genova. Giovanni Toti, sospeso dalle sue funzioni e agli arresti domiciliari per corruzione e voto di scambio, ha scritto una lettera alla propria maggioranza. Il governatore della Liguria l’ha affidata a un suo fedelissimo, l’assessore Raul Giampedrone. La missiva verrà letta oggi in Consiglio regionale dal capogruppo del partito di Toti, Alessandro Bozzano. Ma l’opposizione – con Pd, M5s, Lista Sansa e Linea Condivisa – ha già pronta la mozione di sfiducia, depositata qualche giorno fa e che verrà illustrata in Aula.

Pur nel garantismo, per gli avversari politici di Toti non ci sono più le condizioni perché la legislatura prosegua. Pd e alleati ne fanno una questione di credibilità della politica, ragion per cui hanno deciso di mettere ai voti la sfiducia al governatore. Il presidente ai domiciliari, invece, nella lettera esorta i suoi ad andare avanti con l'interim di Piana per non bloccare «alcuno di quei progetti» che Toti ha sempre definito «essenziali per l’economia della regione».

Stando ai numeri in Consiglio regionale, non ci dovrebbero essere problemi: anche considerando eventuali sorprese, la minoranza conta dodici scranni contro i 18 della maggioranza.

