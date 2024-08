Toti libero dopo tre mesi  «Mi difenderò dalle accuse» 

Dopo 86 giorni Giovanni Toti torna a essere un uomo libero. Libero di poter affrontare un processo e una campagna elettorale che andranno avanti quasi contemporaneamente. Il giudice per le indagini preliminari Paola Faggioni ha accolto la richiesta del legale Stefano Savi dopo avere avuto il parere positivo della procura. Libero anche se «permangono i gravi indizi di colpevolezza», scrive il giudice. A influire sulla decisione le dimissioni di una settimana fa. «Nonostante l'estrema gravità delle condotte criminose - continua il gip -, tenuto conto del comportamento serbato dall'indagato che ha rassegnato le dimissioni da presidente della Giunta della Regione Liguria, possono considerarsi sensibilmente affievolite le esigenze cautelari». In pratica non può più reiterare il reato. Toti «ha accolto con soddisfazione la decisione del giudice e ha fatto sapere di essere pronto a difendersi «da ogni accusa»

