Toti lascia, Liguria al voto in 3 mesi 

Sospeso dall’incarico, accusato di corruzione e ai domiciliari dal 7 maggio, alle 10,41 di ieri Giovanni Toti si è dimesso dalla presidenza della Regione Liguria con un foglio scritto a mano, in stampatello, depositato in presidenza dal suo amico Giacomo Giampedrone, assessore alla Protezione civile, che dice di aver visto Toti una settimana fa trovandolo «sempre sereno, forte e convinto di aver lavorato solo ed esclusivamente nell'interesse della Liguria e dei liguri».

«Momenti difficili»

La difesa dell’ex governatore farà una nuova istanza per la revoca degli arresti domiciliari - finora negata più volte dalla magistratura - puntando al giudizio immediato. Intanto la politica ligure si prepara alle elezioni in autunno. «Mi assumo tutta la responsabilità di richiamare alle urne, anticipatamente, nei prossimi tre mesi, gli elettori del nostro territorio, che dovranno decidere per il proprio futuro», scrive Toti rivendicando «l’impegno messo da tutti noi, i difficili momenti che abbiamo vissuto e affrontato insieme, dal Ponte Morandi al Covid» e spiegando di aver atteso finora «per consentire al Consiglio Regionale di approvare l’assestamento di bilancio e il rendiconto, fondamentali per la gestione dell'Ente».

«Abbandonato»

Il reggente Alessandro Piana ipotizza fine ottobre per le elezioni, che potrebbero coincidere con il voto in Umbria ed Emilia Romagna. Intanto le dimissioni di Toti fanno infuriare la Lega, che parla di «ennesimo tentativo di sovvertire il voto popolare usando inchieste e arresti». Reazioni più pacate da FdI, mentre il centrosinistra esulta: «Era ora che si dimettesse», dice Elly Schlein proclamando «finita l’agonia del governo di destra». (Avs). Per Conte «Non si poteva governare dai domiciliari», mentre secondo Renzi «Toti è stato abbandonato dai suoi alleati». Controcorrente Calenda, che definisce «indegno forzare le dimissioni con misure cautelari».

