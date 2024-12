«Toti ha usato il ruolo pubblico per interessi privati» Il giudice dà l’ok al patteggiamento a 2 anni e 3 mesi 

Giovanni Toti ha «asservito la funzione pubblica agli interessi privati» barattando atti «in cambio di soldi per il suo comitato». Determinando «l'offesa ai beni giuridici tutelati, cioè al buon andamento e soprattutto all'imparzialità della pubblica amministrazione». Lo mette nero su bianco, 7 mesi dopo gli arresti dell'allora presidente della Regione, il giudice nella sentenza con cui ha ratificato il patteggiamento a 2 anni e 3 mesi, convertiti in 1.620 ore di lavori socialmente utili. Adesso per l'ex governatore si apre la via delle attività utili alla collettività, mentre il suo ritorno in politica non potrà arrivare prima di sei anni. La legge Severino, infatti, prevede che per candidature locali scatta l'interdizione fino alla riabilitazione che può essere chiesta 3 anni dopo avere scontato la pena. Per il Parlamento lo stop è di 6 anni.

