Toti domani dai Pm, in Consiglio regionale sì alla diga 

Alla fine l’accordo è stato trovato. Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, ai domiciliari dal 7 maggio per corruzione, sarà interrogato dai pm domani, non si sa ancora se a palazzo di giustizia o nella caserma della Finanza. Toti si era avvalso della facoltà di non rispondere davanti alla gip Paola Faggioni, rimandando il confronto con i magistrati a quando avrebbe studiato l’imponente fascicolo di indagine. Appena conclusa la lettura aveva chiesto di essere sentito: il suo legale aveva cercato quasi quotidianamente di concordare una data con i pubblici ministeri Luca Monteverde e Federico Manotti. Tanto che lo stesso procuratore Nicola Piacente ha precisato nei giorni scorsi con una una nota che l’interrogatorio «non era dovuto» e che doveva essere deciso «sul se e sul quando» dal pubblico ministero. Alla fine la quadra è stata trovata e domani il governatore avrà l’occasione per articolare la sua difesa, già ampiamente annunciata attraverso il suo legale: «Non ho commesso alcun reato, dimostrerò la correttezza del mio operato». E a stretto giro verranno sentiti anche due big i cui nomi ricorrono nelle carte dell’inchiesta ma che non sono indagate: il sindaco Marco Bucci e l’armatore Gianluigi Aponte.

Intanto ieri, dopo ore di discussione tutt’altro che serena, il mutuo da 57 milioni per il secondo lotto della grande diga di Genova è stato approvato dal Consiglio regionale ligure. Il mastodontico progetto, finanziato dal Pnrr con un miliardo e 300 milioni di euro, per il vicepresidente Alessandro Piana (che sta facendo le veci di Toti) è «un’opera infrastrutturale chiave per la Liguria, per il nostro Paese e per l’Europa. Stiamo ottemperando a degli impegni presi con il ministero delle infrastrutture e il Mef, autorità portuale e stazione appaltante e quindi con il commissario straordinario Bucci, figure giuridiche che esistono ancora oggi». Ma in aula Ferruccio Sansa, candidato alla presidenza sconfitto da Toti, evoca il Vajont e il capogruppo del M5S Fabio Tosi cita il crollo della diga di Nizza: fanno riferimento al fondale marino fangoso su cui venerdì sarà posizionato il primo cassone subacqueo in cemento armato.

