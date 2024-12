Toti centralinista alla Lega antitumori 

A sette mesi dal terremoto giudiziario che ha sconvolto la Liguria con l’arresto del presidente della Regione, si chiuderà oggi nel tribunale a Genova il patteggiamento per Giovanni Toti. L'ex governatore non sarà in aula davanti al giudice per l’udienza preliminare Matteo Buffoni, ma attraverso i legali patteggerà una pena a due anni e tre mesi convertita in 1.620 ore di lavori socialmente utili che svolgerà, come ufficio stampa, nella sede della Lega italiana per la Lotta contro i Tumori a Genova. Toti potrebbe anche rispondere al centralino per gestire le prenotazioni e fare da autista per il trasporto dei malati oncologici. L’ex presidente è accusato di corruzione per l’esercizio della propria funzione e finanziamento illecito ai partiti. Su Toti incombe anche la legge Severino, e un suo eventuale rientro in politica, sia a livello nazionale che locale, non potrebbe arrivare prima di sei anni. Per potersi presentare alle elezioni locali, inoltre, dovrà ottenere la riabilitazione dal Tribunale di sorveglianza. Questa potrà essere chiesta solo tre anni dopo l’esecuzione della pena.

