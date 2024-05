Toti ai domiciliari, terremoto Liguria 

A un mese dalle Europee un terremoto giudiziario sconvolge la Liguria: il governatore Giovanni Toti, accusato di corruzione per l’esercizio della funzione e per atti contrari ai doveri d’ufficio, finisce aI domiciliari in un’inchiesta che vede 25 indagati e dieci, compreso il presidente della Regione, destinatari di misure cautelari.

L’ordinanza

Tra loro il capo di gabinetto di Toti, Matteo Cozzani. È accusato di corruzione elettorale aggravata - sarebbe stato agevolato il clan dei Cammarata di Riesi in cambio di consensi elettorali - e di corruzione per l’esercizio della funzione. Ai domiciliari gli imprenditori Aldo e Roberto Spinelli, mentre l’ad di Iren ed ex presidente dell’Autorità portuale di Genova, Paolo Emilio Signorini, è in carcere con l’accusa di corruzione. Oltre 600 le pagine dell’ordinanza emessa dal Gip Paola Faggiani dopo le indagini della Finanza.

Fermato in hotel

Il governatore è stato raggiunto dai finanzieri in un hotel di Sanremo. L’inchiesta è la costola di un’indagine guidata dalla procura della Spezia, che ha emesso una decina di ordinanze di custodie cautelari. Una anche in questo caso è per il capo di gabinetto di Toti, Matteo Cozzani, accusato di corruzione e turbata libertà degli incanti nel periodo in cui era sindaco di Portovenere. Nelle carte dell’inchiesta spezzina c’era qualche carta che è finita nelle mani del procuratore capo di Genova, Nicola Piacente: una trasmissione d’atti che ha portato ai provvedimenti eseguiti ieri.

I finanziamenti

Toti era all’hotel Lolly di Sanremo perché avrebbe dovuto partecipare a una conferenza stampa con Briatore a Ventimiglia. Gli uomini della Finanza, in borghese, hanno atteso nella hall che si preparasse e poi l’hanno portato a Genova, dove è stato ascoltato per alcune ore. «Siamo tranquillissimi», ha detto rientrando poi nell’appartamento dove ha il domicilio, in piazza Piccapietra. Secondo gli inquirenti avrebbe accettato dagli imprenditori Aldo e Roberto Spinelli «le promesse di vari finanziamenti e ricevuto 74.100 euro» per il tramite del Comitato Giovanni Toti. In cambio dei finanziamenti, è l’ipotesi dell’accusa, il governatore si sarebbe impegnato ad «agevolare» e «trovare una soluzione» in favore di Spinelli che, scrive il gip, era «perfettamente a conoscenza della necessità di denaro da parte di Giovanni Toti in concomitanza con le competizioni elettorali».

Contanti e fiches

Nell’inchiesta si parla di soldi, di esigenze elettorali, di espansione imprenditoriale, di spiagge, supermercati e aree portuali. Ma anche dei vezzi di Paolo Emilio Signorini che, secondo gli inquirenti, per garantire il suo intervento riceveva dagli imprenditori soldi cash, soggiorni extralusso a Montecarlo, gioielli, borse griffate e fiches da puntare al Casinò. Oltre tutto questo c’è l’ombra di Cosa Nostra, con il clan dei Cammarata di Riesi che può mettere insieme i quattrocento voti della comunità riesina di Genova: «Fai spuntare un po’ di voti a Certosa - dice Cozzani intercettato - e io l’indomani ti faccio assumere due, tre al porto». E c’è Giandomenico Cianci, accusato anche lui di corruzione: “re delle preferenze”, consigliere regionale della Lista Toti e amministratore di condomini a Rapallo, avrebbe chiesto voti a un imprenditore legato alla ’ndrangheta, ormai deceduto, in cambio di lavori presso i condomini da lui amministrati. Insomma, «la bomba è scoppiata» come ha avuto a dire Ferruccio Sansa, ex candidato alle regionali vinte da Toti e suo principale oppositore. Una bomba che lascia la Liguria, sempre pragmatica, a chiedersi cosa accadrà domani.

