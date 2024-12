Totale assenza di controlli: la campagna è una discarica 

Strade di campagna, terreni privati e aree periferiche utilizzati come discariche. Gli incivili colpiscono ovunque. Sempre più numerosi e impuniti. Segno evidente del venir meno del senso civico facilitato dalla quasi totale assenza di controlli. Nel territorio di Dolianova si trova di tutto: plastica, vetro, lattine, pneumatici, elettrodomestici, eternit. E cumuli di inerti, risultato di lavori edili probabilmente realizzati in nero. Inutili finora le segnalazioni di proprietari di uliveti che si ritrovano nei loro terreni montagne di spazzatura. Così come sempre più difficile è il lavoro degli operatori ecologici che, una volta ripulita una zona, si ritrovano a dover ricominciare da capo. Per non parlare dei costi per le casse pubbliche.

Il fenomeno dell’abbandono incontrollato dei rifiuti obbliga il Comune al reperimento di risorse aggiuntive per il loro recupero e smaltimento. Operazioni che quest’anno sono tra le cause dell’aumento delle tariffe Tari per i residenti. Ora c’è chi invoca misure drastiche contro gli incivili. Come l’installazione di telecamere in punti strategici. Da settimane c’è chi ha deciso di utilizzare alcune aree della periferia come discarica privata. Come nel crocicchio tra via Mazzini e via Murgioni dove parte la strada rurale che conduce al sito archeologico di Santu Anni. Un punto di passaggio per decine di auto a pochi metri da residenze private. Quasi uno sfregio per chi, con grande fatica, è chiamato ad assicurare il decoro urbano.