Tossilo, vola la carta bollata 

Solo un piccolo acconto di 500 euro a testa. Niente di più. I lavoratori della Tossilo Spa denunciano, per l'ennesima volta, il mancato pagamento degli stipendi, che non ricevono ormai da cinque mesi assieme ai contributi previdenziali. Alcuni di loro non riescono a pagare il mutuo della casa, che rischiano di perdere. Altri ancora, per poter mangiare, sono costretti a chiedere prestiti a parenti e amici.

Disperazione totale

I lavoratori annunciano che affideranno le loro istanze a un legale di fiducia entro i prossimi dieci giorni e chiederanno agli enti preposti e al giudice del lavoro di verificare la correttezza o meno delle procedure che lasciano tante famiglie, per lunghi mesi, senza lo stipendio e senza i contributi previdenziali.

Ultima spiaggia

«Le banche ci chiudono le porte in faccia- dice un operaio- non ci possiamo permettere manco una piccola spesa per i nostri figli». Nonostante tutto continuano a garantire la loro presenza a Tossilo, in attesa che possa almeno decollare l'impianto di compostaggio, che consentirebbe di produrre reddito col conferimento dei rifiuti organici da parte dei comuni della Sardegna centro-settentrionale. I lavoratori temono che la loro vertenza non possa essere risolta, nonostante gli impegni assunti dagli assessori regionali competenti (lavoro, industria e ambiente), davanti al Prefetto di Nuoro, Giancarlo Dionisi per ben due volte negli ultimi tempi. «La nostra situazione è diventata insopportabile, priva di ogni prospettiva futura e di un benchè minima soluzione per avere gli stipendi arretrati- scrivono in un comunicato i lavoratori- siamo ormai giunti a fine aprile e, nonostante le promesse e gli impegni assunti nei vari incontri promossi dalla Prefettura di Nuoro, questo è il quinto mese di fila che non verremo retribuiti e nulla ci è dato a sapere sulle nostre retribuzioni arretrate. Abbiamo creduto alle parole con rispetto e speranza. Abbiamo atteso fatti e risposte, che però non sono mai arrivate».