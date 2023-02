Tossilo, vertice con l’assessore del Lavoro  

La messa in sicurezza dei lavoratori dell’inceneritore di Tossilo ieri è stato al centro di un confronto a Macomer tra l’assessore regionale del Lavoro, Ada Lai, il consigliere regionale e presidente della Commissione Ambiente, Giuseppe Talanas, i sindaci di Borore e di Macomer, il presidente dell’Unione dei Comuni del Marghine, il commissario del Consorzio industriale di Macomer e il rappresentante della Tossilo.

«Mettiamo in sicurezza i 30 dipendenti dell’inceneritore di Tossilo - ha assicurato Lai -. Il Consiglio regionale ha approvato un emendamento dell’assessorato del Lavoro che permetterà, grazie ad uno stanziamento di un milione di euro, di mettere in sicurezza i lavoratori per un anno».

Per la ripartenza del termovalorizzatore - fa sapere la Regione - sarà necessaria la sinergia con gli assessorati di Industria e Ambiente con la convocazione di un tavolo per fare il punto della situazione sulla vertenza e sulle opportunità di rilancio del territorio.

