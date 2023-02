Tossilo, trenta famiglie alla fame 

«I debiti della Tossilo - precisa Delitala - ammontano a 4 milioni e 700 mila euro, che solo la Regione può appianare. Ci diano almeno le risorse necessarie per poter prima di tutto pagare i lavoratori e avviare la piattaforma di compostaggio. Se non vengono appianati i debiti, 30 aziende (fornitori di servizi e materiali), rischiano di essere cancellate. La Regione intervenga. Non sappiamo come, ma intervenga subito».

«Amareggiati e increduli, siamo costretti ad evidenziare nuovamente il più grave disappunto e sconcerto per la situazione nella quale ci troviamo. Lavoriamo per una società che ha gravissime difficoltà finanziarie e che fa perdite, ormai da anni, per centinaia di migliaia di euro, nella più totale indifferenza, senza che nessuno studi una soluzione credibile o prenda comunque provvedimenti». Una situazione sottolineata anche dal presidente della Tossilo Spa, Antonio Delitala.

Da tre mesi lo stipendio non arriva e 30 famiglie di Macomer e del Marghine vivono il dramma più assoluto. Non sono stati versati neppure i contributi previdenziali e assicurativi, nonostante gli annunci recenti della Regione e l'intervento del Prefetto di Nuoro. L'avvio del nuovo termovalorizzatore (costato alla Regione circa 50 milioni di euro), annunciato più volte, viene sempre rinviato per vari motivi, diventati ormai incomprensibili. Così i trenta lavoratori hanno inviato un duro documento alla Tossilo Spa, alla Prefettura di Nuoro, al commissario liquidatore del Consorzio Industriale, agli assessori regionali industria, ambiente e lavoro e alle organizzazioni sindacali.

La nota

Profondo rosso

Sul piede di guerra

I lavoratori annunciano battaglia. «Adesso basta - scrivono nel comunicato - chiediamo che venga applicata integralmente la legge regionale del 2008, per quanto previsto per le società partecipate dal Consorzio industriale di Macomer in liquidazione, quindi compreso il trasferimento delle funzioni e dei lavoratori al nuovo ente». Passaggio al Consorzio provinciale, che però non viene preso in considerazione dalla Regione. «La situazione è divenuta ormai insopportabile- concludono i lavoratori-. Abbiamo bisogno di certezze sul nostro futuro, per noi e per le nostre famiglie. Crediamo che il nuovo termovalorizzatore debba essere avviato e gestito da un ente che abbia la capacità finanziaria di farlo e che possa dare serenità non solo ai lavoratori, ma anche ai fornitori, enti coinvolti e utenti comuni».

