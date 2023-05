Tossilo spa, il Forum: «In sfacelo Consorzio e società di gestione» 

Sulla grave situazione di Tossilo e sulla campagna elettorale in atto irrompe il Forum per la Rinascita di Macomer. In un lungo documento il gruppo politico, fuori dai giochi elettorali, mette in evidenza lo sfacelo in cui versano il Consorzio industriale e la società Tossilo Spa, quindi l'intero sistema dei rifiuti. Una grave situazione di disagio, che si sta ripercuotendo pesantemente sui lavoratori, ma anche sull'intera comunità, dal punto di vista sociale e ambientale, che ha determinato la paralisi di ogni attività a Tossilo, le cui responsabilità, secondo il Forum, sarebbero da ricercare nel Comune e nella Regione.

«Del nuovo sviluppo non si è vista l'ombra - scrive tra l'altro il Forum - mentre si sono incancreniti tutti i problemi, a partire quelli della Tossilo Spa, che da tempo ormai non svolge più nessuna attività e non produce nessun ricavo, sostenendo soltanto i costi».

Nel documento vengono elencate le disgrazie legate soprattutto al sistema dei rifiuti, con l’impianto spento dal 2016 e con altri impianti che sono stati fermati in questi ultimi tre anni. Anche l'impianto di valorizzazione dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata è arrugginito, senza essere mai entrato in funzione.

Il caso, com’è noto, è all’attenzione della Prefettura di Nuoro che ha richiamato i soggetti coinvolti ai rispettivi impegni, soprattutto a tutela degli operai che aspettano da tempo il pagamento del salario.