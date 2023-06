Tossilo Spa a rischio fallimento, arriva l’istanza di liquidazione 

La Procura della Repubblica di Oristano ha fatto istanza per l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della Tossilo Spa. L'udienza è stata fissata per il prossimo 20 luglio e se non intervengono fatti nuovi, la società, emanazione del Consorzio industriale in liquidazione, rischia il fallimento per i debiti accumulati (7 milioni e 600 mila euro). Una situazione drammatica, che pregiudica l'avvio dell'impianto di compostaggio, in programma a fine giugno. Il mancato avvio dell'impianto, infatti, provocherebbe una situazione di estrema emergenza ambientale, visto che tutti i Comuni di mezza Sardegna non possono conferire i rifiuti organici. In difficoltà soprattutto i comuni costieri con la stagione turistica in corso.

L'istanza arriva in una fase delicata. Neanche un mese fa la società aveva ricevuto un'ingiunzione di pignoramento presso terzi dei conti correnti. Una situazione che, di fatto, ingessa l'intera attività e pregiudica ogni tentativo di far funzionare anche il nuovo termovalorizzatore, pronto da più di un anno e costato 50 milioni di euro. Anche l'assemblea dei soci della Tossilo Spa, che si doveva tenere ieri mattina, per l'approvazione del bilancio tra il 2020 e il 2022, per varie ragioni è stata rinviata, in attesa degli sviluppi legati all'apertura della liquidazione giudiziale. A causare il pignoramento delle casse della Tossilo Spa e ora anche l'istanza sono le doglianze dei trenta fornitori, alcuni dei quali vantano crediti per centinaia di migliaia di euro. L'udienza del 20 luglio, tra l'altro rischia anche un rinvio. (f. o.)

