Tossilo, rifiuti da 147 Comuni 

Dopo circa nove anni si riparte. A Macomer è stata avviata la fase di collaudo dei nuovi impianti del termovalorizzatore dei rifiuti. Da ieri 147 Comuni del centro nord della Sardegna hanno ripreso a conferire i rifiuti nella piattaforma di Tossilo. La gestione degli impianti, per i primi sei mesi, è affidata al personale dell’impresa che ha realizzato la struttura (costata alla Regione oltre 50 milioni di euro), con l’applicazione delle norme più restrittive, stabilite dalla Provincia di Nuoro, per la tutela ambientale del territorio. Dopo a lavoratori e tecnici dell’impresa saranno affiancati quelli della Tossilo spa.

L’annuncio

Il progetto prevede che, a collaudo ultimato e dopo la certificazione, con l’avvio dell’impianto di compostaggio, lavoreranno complessivamente una cinquantina di persone, con adeguata formazione. L’avvio dell’attività per il trattamento dei rifiuti è stata annunciata, in un incontro a Cagliari, dal presidente della Tossilo spa, Mario Zacchino. Alla riunione erano presenti la presidente della Regione, Alessandra Todde, gli assessori all’Ambiente, Rosanna Laconi, e all’Industria, Emanuele Cani, i sindaci di Macomer e Borore e il presidente dell’Unione dei Comuni, Franco Scanu.

Tanti dubbi

Il sindaco di Macomer, Riccardo Uda, manifesta le sue perplessità all’assessora Laconi sulle numerose mancanze che ancora caratterizzano la situazione della Tossilo spa, individuata per subentrare alla fase di collaudo. «Il quadro generale che emerge è tutt’altro che tranquillizzante - sostiene Uda - ho espresso la mia preoccupazione all’assessora all’Ambiente e alla presidente della Regione Alessandra Todde. Prendiamo atto della volontà di procedere con l’accensione dell’impianto, ma continueremo a vigilare, con maggiore attenzione, sullo sviluppo della vicenda per evitare che si ripetano gli errori che, nel passato, hanno contraddistinto in maniera estremamente problematiche la gestione della piattaforma del trattamento dei rifiuti di Tossilo. Sarà necessario individuare quanto prima strumenti gestionali e tariffari che garantiscano alla nostra cittadina e per il territorio le ricadute economiche e garanzie sanitarie».

Il territorio

Perplessi anche i sindaci di Birori, Silvia Cadeddu, di Noragugume, Rita Zaru, e Bortigali, Francesco Caggiari, che rivendicano un maggiore coinvolgimento nelle decisioni che riguardano Tossilo. «Faremo un monitoraggio strettissimo del processo - dice la presidente Todde -. Ci sarà chiarezza gestionale e garantire il rispetto delle autorizzazioni. Ribadisco soprattutto che non esiste alcuna possibilità che l’impianto di Tossilo venga privatizzato».

