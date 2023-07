Tossilo, per ora nessun fallimento 

Per ora nessuna dichiarazione di fallimento. La Tossilo spa, che a Macomer gestisce la piattaforma dei rifiuti, potrà continuare ad operare, almeno fino al 4 ottobre, quando è stata convocata la nuova udienza dal tribunale di Oristano. Questa è la decisione del giudice che ieri ha accolto le istanze presentate dagli avvocati della Tossilo, a fronte dell’intervento della Procura, che chiedeva la liquidazione giudiziale della società, alla luce dei debiti accumulati. La società ha 70 giorni per redigere un piano di rientro dei debiti.

Piano industriale

Il primo intervento riguarda l’avvio dell’impianto di compostaggio, per raccogliere i rifiuti organici di mezza Sardegna. Questa operazione, sollecitata più volte anche dal prefetto Giancarlo Dionisi, non potrà essere effettuata se non dovessero arrivare i fondi (un milione e 100 mila euro), stanziati dall’assessorato regionale all’Ambiente, legate all’approvazione della Finanziaria. «Noi siamo pronti a partire con l’impianto di compostaggio - dice il presidente della Tossilo, Antonio Delitala - ma per farlo ci servono le risorse». Il rinvio al 4 ottobre è una decisione ben accolta dai sindaci del territorio.

I sindaci

Il presidente dell’Unione dei Comuni, Gian Pietro Arca: «Sollecitiamo la Regione ad attribuire subito le risorse alla Tossilo, servono per avviare gli impianti e produrre utili». Il sindaco di Macomer, Riccardo Uda, aggiunge: «Vanno create soluzioni non separate, ma si deve avviare l’intero ciclo dei rifiuti, dal compostaggio al nuovo termovalorizzatore». Il sindaco di Borore, Tore Ghisu, dice: «Sono state create le condizioni per un effettivo e atteso rilancio delle attività della Tossilo. Ora sarà compito di tutti i soggetti interessati, a partire dalla Tossilo, porre in essere un serio ed efficace piano industriale».

