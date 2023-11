Tossilo, operai in attesa dello stipendio 

A Macomer il primo dicembre assemblea sulla grave situazione della Tossilo spa e sul nuovo impianto di termovalorizzazione dei rifiuti. Sono giorni decisivi, caratterizzati dall’incertezza. Il 24 gennaio, i giudici del tribunale di Oristano potrebbero decretare il fallimento della società, chiesto da un’impresa fornitrice di servizi. L’assemblea dovrà affrontare anche le dimissioni del componente del Cda in capo ai Comuni, Albino Sivero, nominato assieme al presidente Mario Zacchino e all’avvocato Antonella Concas il 2 ottobre. L’avvio del nuovo termovalorizzatore rischia un ulteriore rinvio, a febbraio o in primavera. Si attendono le decisioni della Regione, che dovrebbe erogare le risorse necessarie alla Tossilo per superare la situazione debitoria e ai Comuni di Macomer e Borore quelle per pagare gli stipendi agli operai, relativi ai mesi di ottobre, novembre e dicembre. (f. o.)

