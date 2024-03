Tossilo, monta la rabbia operaia 

Un sit-in davanti ai cancelli degli impianti fantasma, in piazza la disperazione di una trentina di operai della Tossilo Spa, da mesi senza stipendio e senza speranze. La protesta che sale a macomer ha indotto il prefetto di Nuoro, Giancarlo Dionisi, a convocare, per mercoledì mattina, alle 10.30, un tavolo istituzionale per la individuazione di possibili soluzioni. Sono convocati gli assessori regionali all'Ambiente, all'industria e al lavoro, il commissario liquidatore del Consorzio industriale, Mario Zacchino, Viviana Ferri, esperta di procedure negoziate di crisi aziendali, i segretari territoriali di Cgil, Cisl e Uil, Cisal, Fiadel e Csa.

Incertezza sovrana

Ancora non è stata stabilita una data per l'avvio del nuovo termovalorizzatore, in attesa di fantomatiche autorizzazioni che però non arrivano mai. Due i fronti aperti: quello degli operai, costretti a elemosinare lo stipendio (in ritardo di due mesi), inseriti in distacco nel libro paga dei Comuni di Macomer e Borore, poi la drammatica situazione di mezza sardegna, con i comuni che non possono conferire i rifiuti nell'impianto di Tossilo ormai da tre anni. Fermi l'impianto di compostaggio e quello di preselezione, colma anche la discarica di Monte Muradu. Il blocco degli impianti ha fatto accumulare un passivo di circa sette milioni di euro alla Tossilo Spa.

Scadenze incombenti

Fra l'altro per gli operai, in distacco nei Comuni di Macomer e Borore, il 31 marzo scade la convenzione. Se nulla dovesse accadere entro questo mese, rischierebbero di rimanere senza un lavoro e senza uno stipendio. Da qui la protesta, voluta per informare l'opinione pubblica di quanto sta accadendo, per sollecitare la Regione e la politica a un intervento risolutore. «Lottiamo da quattro anni e ancora non sappiamo che fine faremo e quali sono le prospettive- dice Patrizio Serra, a nome di tutti gli operai- abbiamo la sensazione che non ci sia un futuro e che dietro a questi insopportabili ritardi ci siano manovre penalizzanti per noi e per il territorio. O si interviene subito o sarà il baratro». Massimo Foddai aggiunge: «Continueremo a lottare, finché possiamo farlo». Il lavoratori sottolineano che quello realizzato a Tossilo «non è un impianto obsoleto, ma potrebbe portare ricchezza al territorio e dare sicurezza lavorativa a noi e tante altre persone».