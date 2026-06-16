Tossilo, Macomer vuole tenersi la stanza dei bottoni 

Quale futuro per il consorzio industriale di Tossilo, in vista della scadenza del commissariamento, che dura 18 anni, fissata per il prossimo 30 giugno? Si accorpa tutto al consorzio provinciale di Nuoro, oppure la governance rimane a Macomer? L'assessore regionale Emanuele Cani, ieri nel capoluogo del Marghine, ha riferito che la Regione dovrà chiudere in tempi brevi il commissariamento, tra sei mesi o al massimo fra un anno. L’obiettivo è far sì che chi eredita il consorzio Zir non si trovi a gestire i debiti e le pendenze. «Questo di oggi è il primo appuntamento - ha riferito Cani -, dovremo incontrarci ancora ponendoci l'obiettivo di ragionare su come avviare le nuove politiche industriali».

Tanti gli interventi, ma anche un messaggio chiaro, esplicitato dalla consigliera di minoranza, Rossana Ledda: «A Macomer non vogliamo solo gli uffici del nuovo consorzio legato al consorzio industriale provinciale, ma vogliamo anche la stanza dei bottoni. Occorre fare in fretta e creare una struttura snella». Sono intervenuti i consiglieri Danilo Masala, Maria Luisa Muzzu, Luca Pirisi, Gianfranco Congiu, Rita Atzori, Maurizio Muzzu, quindi l'assessore regionale all'ambiente, Rosanna Laconi e il sindaco, Riccardo Uda.

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