Tossilo, l’impianto non decolla 

Discariche colme e impianti di Tossilo fermi. Si rischia l’emergenza ambientale in mezza Sardegna. La crisi che sta colpendo la piattaforma dei rifiuti si ripercuote pesantemente nei Comuni della provincia di Nuoro e della Sardegna del nord. C’è il rischio di uno sconquasso ecologico dovuto al mancato conferimento negli impianti di Macomer dei rifiuti organici che arrivano da tutti i centri, soprattutto dalle zone turistiche. I Comuni non possono conferire nelle varie discariche, perché colme o al limite del contenimento. L’impianto di compostaggio di Tossilo per la selezione dei rifiuti organici, che doveva partire entro giugno, rimane fermo in quanto mancano le risorse per farlo funzionare, mentre la Tossilo, società emanazione del Consorzio industriale in liquidazione, non può operare perché ha i conti pignorati dalle banche, a causa di un ricorso effettuato da un fornitore. La Procura della Repubblica di Oristano ha fatto istanza per l’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società: la prima udienza è fissata per il prossimo 20 luglio.

I debiti

Questa situazione impedisce alla Tossilo, oberata da una montagna di debiti (7 milioni e 600 mila euro), di operare e di avviare qualsiasi attività legata alla gestione dei rifiuti. «Siamo pronti a partire, ma non abbiamo disponibilità di cassa - dice il presidente del Cda, Antonio Delitala - mancano i soldi per la startup, risorse che dovevano arrivare dall’assessorato all’Ambiente, oppure dai soci, quali il Consorzio industriale (maggioranza) e i Comuni interessati. Un finanziamento è necessario, almeno per far partire l’essenziale e non creare una grave emergenza ambientale. Abbiamo chiesto l’intervento della Regione, ma non otteniamo risposte. A questo punto la situazione diventa drammatica e si rischia tanto. Non ci resta che rivolgerci alla Procura».

Il rinvio

Rinviata a data da destinarsi l’assemblea dei soci della Tossilo che doveva approvare i bilanci tra il 2020 e il 2022. La situazione amministrativa appare senza sbocco. Sulla vicenda resta in silenzio la Regione, nonostante il prefetto di Nuoro, Giancarlo Dionisi, abbia sollecitato un intervento immediato. L’assessorato all’Ambiente, per l’avvio della piattaforma, ha destinato mezzo milione di euro, che non è stato erogato.

