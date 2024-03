Tossilo, lavoratori senza stipendio 

A Macomer il termovalorizzatore dei rifiuti non parte e non ci sono gli stipendi per i lavoratori. La situazione precipita e diventa drammatica. Una nuova disperata giornata di lotta è stata proclamata dai lavoratori della Tossilo spa, che non hanno ricevuto gli stipendi di gennaio e febbraio: presidieranno gli impianti, dove tutto è fermo da anni. L’iniziativa è stamattina, alle 10, a Tossilo. Assieme ai lavoratori ci saranno anche alcuni consiglieri comunali.

Appello

Un appello è stato lanciato alla presidente della Regione neo eletta, Alessandra Todde. Sulla spinosa vicenda interviene il gruppo consiliare di minoranza, Macomer 2030, col leader del Pd, Luca Pirisi. «Dal 2008 il territorio vive nel limbo del commissariamento del Consorzio industriale, con la procedura liquidatoria che si protrae da 16 anni - dice Pirisi -. Un ritardo spropositato che ha generato una spirale viziosa sulla gestione economica e finanziaria dell’ente, ad oggi indebitato per oltre 10 milioni di euro. Dinamica che ha creato riflessi negativi sulla funzionalità delle società collegate, come la Tossilo e l’intero sistema di smaltimento dei rifiuti urbani per le province di Nuoro e dell’Ogliastra e per il nord dell’Isola, le cui sorti sono legate all’avvio e alla gestione del nuovo termovalorizzatore, impianto previsto dal piano regionale dei rifiuti, costato alla Regione ben 50 milioni di euro. Un lassismo politico e amministrativo che ha costretto in una condizione di precarietà decine di lavoratori e le famiglie, tra cassa integrazione e altro». Pirisi aggiunge: «Di fronte a un simile scenario, come gruppo consiliare e insieme a tutti i partiti della coalizione del campo progressista, affronteremo direttamente la questione. Appena la Giunta guidata dalla presidente Todde sarà insediata, apriremo un tavolo di confronto con gli assessorati a Industria, Ambiente e Lavoro, perché venga definita una pianificazione strategica per il rilancio delle zone industriali e delle società di servizi, dotandoli di tecnostrutture solide e risorse adeguate per lo sviluppo del territorio, riattivando e prendendosi carico anche della gestione della filiera dei rifiuti». Conclude Pirisi: «Non si può protrarre ancora questa situazione tenendo nel limbo lavoratori e interi comparti. I problemi vanno affrontati alla radice e non nascosti sotto il tappeto di commissariamento decennale».

