Tossilo, la Prefettura in pressing 

Il disperato appello lanciato dai lavoratori della Tossilo Spa, da tre mesi senza lo stipendio e con prospettive tutt’altro che rosee, è stato recepito dal Prefetto di Nuoro, Giancarlo Dionisi, che ha inviato una richiesta di chiarimenti all’assessore regionale del Lavoro e per conoscenza anche a quelli dell’Industria e dell’Ambiente. Tutto a fronte di quanto è scaturito in un recente incontro che si è svolto a Nuoro, proprio in Prefettura, dove i tre assessori regionali avevano preso impegni ben precisi, stanziando subito un milione di euro a favore dei lavoratori, per il pagamento degli stipendi e per consentire l’avvio dell’impianto di compostaggio (selezione dei rifiuti organici) e per poter arrivare in tempi brevi all’avvio del nuovo termovalorizzatore.

Le promesse

In un successivo incontro che si è svolto a Tossilo, l’assessora Ada Lai aveva così dichiarato: «Il Consiglio regionale ha approvato un emendamento dell’assessorato del Lavoro che permetterà, grazie a uno stanziamento di un milione di euro, di mettere in sicurezza i lavoratori per un anno». Doveva essere una operazione immediata, invece dopo quindici giorni tutto resta fermo, con i lavoratori e le loro famiglie ormai allo stremo. Da qui la preoccupazione della Prefettura che sta seguendo da vicino e in maniera costante l’evolversi della situazione, sempre vicina al dramma che sta colpendo i 30 lavoratori della Tossilo Spa e le loro famiglie. Alla nota di chiarimento della Prefettura, l’assessora Lai ha risposto parlando di problemi legati ai tempi di erogazione del milione di euro. «Il problema - assicura comunque l’assessora - si risolve nel giro di qualche giorno».

Cauto ottimismo

È proprio l’interessamento della Prefettura di Nuoro a rassicurare gli operai, ma anche i sindaci del territorio. «Attendiamo fiduciosi l’arrivo delle somme stanziate per pagare gli operai - dice il presidente dell’Unione dei Comuni, Gian Pietro Arca - in ogni caso monitoreremo giorno per giorno le promesse fatte dagli esponenti della Giunta regionale, sia davanti al Prefetto, sia davanti alle istituzioni locali e i sindacati. Mettere in sicurezza i lavoratori significa anche avviare gli impianti per produrre reddito».