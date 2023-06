Tossilo in crisi, conti pignorati 

L’avvio dell’impianto di compostaggio è necessario soprattutto nella stagione estiva, per poter conferire a Tossilo i rifiuti organici di mezza Sardegna, in particolare delle zone costiere, dove inizia a esserci una forte presenza di turisti.

L’intero sistema dei rifiuti va in tilt a causa del pignoramento presso terzi dei conti della Tossilo, la società che gestisce la piattaforma, incaricata dalla Regione anche per il nuovo termovalorizzatore. La stessa, emanazione del Consorzio industriale in liquidazione, non può effettuare nessuna operazione, neanche pagare le bollette della luce e dell’acqua.

I disagi

A creare lo sconquasso è uno dei creditori della Tossilo, la “Ard srl studio tecnico”, che ha chiesto il pignoramento presso terzi (quindi le banche) dei conti per poche decine di migliaia di euro.

«Il provvedimento inguaia ulteriormente la società - dice il presidente e ad, Antonio Delitala - non possiamo eseguire nessuna operazione, neanche ricevere i soldi della Regione per pagare gli altri fornitori. Una situazione drammatica che manda in tilt l’intero sistema dei rifiuti. La piattaforma di compostaggio è pronta a partire. Siamo solo in attesa dei 500 mila euro stanziati per questo scopo dall’assessorato regionale all’Ambiente. Ovviamente abbiamo impugnato il pignoramento dei conti, ma i tempi si prospettano lunghi».

Gli operai

Sarà il commissario liquidatore del Consorzio industriale a gestire la complicata situazione, che si sta ripercuotendo anche sugli operai, senza stipendi da quattro mesi. La Regione ha stanziato un milione e 70 mila euro per gli stipendi arretrati e quelli dei prossimi mesi. Somme in erogazione, ma ancora ferme nella tesoreria della Regione: vanno ai Comuni di Borore e Macomer, dove sono in distacco i lavoratori della Tossilo spa. Della situazione si sta interessando il sindaco neo eletto, Riccardo Uda, mettendosi in contatto con i vertici aziendali. La Tossilo, intanto, continua a produrre perdite, sfiorando gli otto milioni di euro. Una situazione che potrebbe venir meno quando la società, con l’avvio dell’impianto di compostaggio, inizierà a produrre reddito. Dal 2016 la società non guadagna niente, andando sempre in perdita. Negli ultimi mesi ha svuotato completamente le casse per pagare i dipendenti, ma non i fornitori. Da qui il pignoramento dei conti.

