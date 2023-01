Tossilo, i sindaci si mobilitano 

Insieme per richiamare la Regione sul problema che assilla l’area industriale di Tossilo, col mancato avvio del sistema dei rifiuti. I sindaci del Marghine si mobilitano e chiedono un incontro urgente al presidente della Regione e agli assessori all’Industria e all’Ambiente per sbloccare una situazione che sta diventando un’emergenza anche sociale ed ambientale. Tante le domande poste sull’impianto di trattamento dei rifiuti, costato oltre 50 milioni di euro, ancora fermo, e sui 35 dipendenti della Tossilo spa senza stipendio, tredicesima e con un futuro sempre più incerto. Sono i punti emersi dall’incontro, voluto dai sindaci di Macomer e Borore, Antonio Succu e Tore Ghisu, al quale hanno partecipato il commissario liquidatore del consorzio, Mario Zacchino, il presidente dell’Unione dei Comuni, Gian Pietro Arca, la vice sindaca di Macomer Rossana Ledda e l’assessore Andrea Rubattu, il vice sindaco di Borore Alessandro Porcu, i lavoratori e sindacati, rappresentati da Gianni Loddo della Cisl.

Le richieste

«Non conosciamo le cause del mancato avvio del termovalorizzatore - dice Succu - abbiamo deciso di muoverci per rappresentare la nostra preoccupazione, quella degli operai e del territorio sui ritardi nell’avvio degli impianti, ma anche per capire cosa intende fare la Regione per il consorzio industriale, per superare il commissariamento e affidare la gestione ai nostri Comuni». Succu denuncia quanto è avvenuto a dicembre, con la delibera della Regione, che ha dirottato risorse destinate al consorzio industriale e alla Tossilo, per 860 mila euro, al consorzio industriale di Siniscola. «Un fatto inspiegabile - dice Rossana Ledda -. La gestione dell’area industriale deve rimanere nel territorio e non essere accorpata ad altre». Aggiunge Ghisu: «La situazione non è più tollerabile. L’impianto di Tossilo e l’intera area hanno una strategicità a livello regionale. Dalle difficoltà si esce con idee innovative». Zacchino illustra le vicende tecniche. Andrea Rubattu calca la mano: «Mettere Tossilo alla stessa stregua di altri consorzi non è ammissibile. La Regione deve fasi carico di una situazione difficile dal punto di vista sociale e ambientale». Arca sottolinea: «La situazione si sta ripercuotendo pesantemente in maniera negativa su tutto il territorio». Grido d'allarme lanciato da sindacato e lavoratori.

