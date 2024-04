Tossilo, gli operai senza stipendio 

Non sono stati pagati. Gli operai della Tossilo Spa sono impiegati nei Comuni di Macomer e Borore, grazie ad una convenzione con la Regione, in attesa che si possa dare avvio al nuovo impianto di termovalorizzazione. Ieri mattina hanno protestato con un sit-in davanti agli impianti di Tossilo. «Ci dovevano pagare lo stipendio il 27 marzo, ma siamo a metà aprile e non si vede nulla. Siamo costretti a chiedere, ancora una volta, il pagamento dei salari in tempi certi, perché dobbiamo pagare il mutuo e abbiamo i figli all'università». La protesta segue l'incontro in Prefettura del 13 marzo scorso, dove si era deciso la copertura economica annuale per i 30 lavoratori.

Promesse

In quella circostanza erano stati presi impegni ben precisi. All'incontro col Prefetto Giancarlo Dionisi, oltre ai rappresentanti dei due comuni, avevano partecipato anche i sindacati, il presidente della Tossilo Spa, i rappresentanti degli assessorati regionali Ambiente e Lavoro. Era stato stabilito non ci sarebbero state più rinvii per il pagamento degli stipendi ai lavoratori. «Abbiamo atteso speranzosi che quanto deciso in quel tavolo, venisse attuato – dicono i lavoratori – ma dopo 24 giorni, siamo di nuovo punto e a capo. Gli stipendi non sono arrivati e rischia di saltare anche il pagamento per quelli di aprile».

I sindaci

Hanno quindi occupato pacificamente l'ingresso agli impianti della piattaforma dei rifiuti di Tossilo, incontrato il presidente della Tossilo Spa e dialogato con i sindaci. Aspettando risposte. «Per quanto ci riguarda – dice il sindaco di Macomer, Riccardo Uda – il nostro Comune ha dato disposizioni di pagamento in maniera regolare. A questo punto, per non finire nel mirino di chi lotta per la sopravvivenza, non ci resta che interrompere la convenzione con la Regione». Dello stesso avviso Tore Ghisu, sindaco di Borore: «Noi abbiamo fatto tutto nei tempi stabiliti e abbiamo addirittura anticipato metà mese di aprile. Stiamo pagando puntualmente, come era stato stabilito in Prefettura, ma evidentemente c'è qualche inghippo nel passaggio del denaro dalla banca alla Tossilo Spa. Si faccia chiarezza». Anche dalla Tossilo spiegano che si tratta di un problema di natura burocratica. «Ancora la società non ha ricevuto niente dalla banca – spiegano gli addetti –speriamo di poter pagare gli stipendi di marzo entro questa settimana».

