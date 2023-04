Tossilo, fondi dalla Regione 

Per Tossilo un importante passo in avanti. La Regione ha finanziato mezzo milione di euro per avviare, prima dell’estate, l’impianto di compostaggio per il trattamento dei rifiuti organici provenienti dai Comuni della Sardegna centro settentrionale. L’assessore regionale all’Ambiente, Marco Porcu, lo ha annunciato ieri al vertice voluto dal prefetto di Nuoro, Giancarlo Dionisi, al quale hanno partecipato i dirigenti di Arpas, l’amministratore straordinario della Provincia, Costantino Tidu, il commissario liquidatore del Consorzio industriale di Macomer, Mario Zacchino, e il presidente della Tossilo spa, Antonio Delitala.

Aspettative

L’avvio dell’impianto risolverà nell’immediato il problema ambientale che rischia di degenerare, come ha detto il prefetto, in una pericolosa minaccia per la salute pubblica. Il Consorzio industriale e la Tossilo provvederanno subito a fare le convenzioni di conferimento con tutti i Comuni interessati. «Passo dopo passo - dice il prefetto Dionisi - ci stiamo dirigendo verso la soluzione di un grave problema. C’è un serio e concreto impegno finanziario della Regione, affinché il Consorzio industriale, con la consociata Tossilo, sia in grado di apportare i necessari adeguamenti tecnici agli impianti e sanare i debiti pregressi, accumulati con i fornitori dei servizi, indispensabili al funzionamento degli impianti. Sono molto soddisfatto del clima responsabile e collaborativo dei partecipanti all’incontro, che hanno condiviso la preoccupazione di far ripartire l’impianto di compostaggio con la massima rapidità e, comunque, non oltre l’inizio dell’estate».

Termovalorizzatore

Delitala aggiunge: «L’avvio dell’impianto di compostaggio permette alla società di fare reddito e reggersi da sola, senza l’aiuto della Regione, quindi di poter pagare gli stipendi ai dipendenti e ai fornitori dei servizi, oltre i debiti pregressi». Importante per decine di Comuni che durante l’estate devono smaltire una maggiore quantità di rifiuti organici, vista la presenza di migliaia di turisti. Resta però al palo il nuovo termovalorizzatore, costato alla Regione oltre 50 milioni di euro. Potrà essere avviato non prima di un anno, poiché sono necessarie complesse autorizzazioni e collaudi. I dirigenti di Arpas, Tidu e Zacchino davanti al prefetto hanno garantito l’impegno totale per trovare una soluzione. Dionisi ha poi ribadito la sua ferma intenzione di continuare a seguire l’iter per l’avvio dell’intero sistema per i rifiuti. «Sono disponibile a incontrare il presidente del Consiglio regionale per sensibilizzarlo sulla necessità dello stanziamento finanziario indispensabile, annunciato dall’assessore all’Ambiente», ha detto.