Tossilo, crepe nel fronte di protesta 

I sindaci di Bolotana e Borore, Francesco Manconi e Alessandro Porcu, non hanno sottoscritto il documento dell’Unione dei Comuni del Marghine, inerente la questione del termovalorizzatore dei rifiuti di Tossilo, e la gestione integrata del trattamento dei rifiuti. «Pur senza nessuna polemica - scrivono i due primi cittadini - non riteniamo il documento adeguato a rappresentare in modo corretto ed esaustivo la realtà dei fatti e delle azioni che i vari soggetti coinvolti, in modo serio, corretto e concreto, stanno mettendo in campo ed attuando per giungere ad una soluzione e chiudere una “pratica” che è dolosamente aperta da troppi anni». In questo senso Porcu e Manconi segnalano, in modo assolutamente positivo, la nota pervenuta il 5 febbraio dai vigili del fuoco, documento questo importantissimo e propedeutico all’avvio del termovalorizzatore.

Le ragioni

Tra le altre cose scrivono i due sindaci: «Non condividiamo il fatto che la nota non contiene nessun cenno di plauso, in primis all’amministrazione regionale ma anche a tutti i soggetti (Tossilo spa, Consorzio Tossilo, Provincia) che attualmente, a vario titolo e con la dovuta e necessaria determinazione, hanno preso in mano una situazione difficile, incancrenita nel tempo e complicata anche per l’irresponsabile inerzia di soggetti diversi, oltreché per responsabilità di noti e meno noti personaggi che, per troppo tempo, hanno avuto ruolo e funzione nella Tossilo».

Il controllo

I sindaci di Bolotana e Borore condividono invece la necessaria attività di monitoraggio e di controllo affidata sempre e comunque a soggetti pubblici e, allo stesso tempo, l’obiettivo di individuare nel corso dei prossimi due anni il miglior contesto gestionale del termovalorizzatore e degli impianti di trattamento dei rifiuti di Tossilo, a partire dalla piattaforma di compostaggio (ancora non avviata), dalla salvaguardia, valorizzazione e qualificazione delle maestranze. Infine, l’invito a lavorare in modo sinergico e proficuo. «Questo affinché un impianto di così forte rilevanza, correttamente gestito - concludono Manconi e Porcu - possa diventare una risorsa per il nostro territorio in grado di metterci al passo con la gestione corretta ed auspicata a tutti i livelli, e non sia condannata a diventare un’opera incompiuta che così sarebbe anche un ulteriore costo per tutti i cittadini del Marghine e non solo».

RIPRODUZIONE RISERVATA