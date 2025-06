Tossilo, collaudo a ritmo lento 

A Macomer sono riprese le prove di collaudo del nuovo termovalorizzatore dei rifiuti di Tossilo, sospese subito dopo l’avvio per inconvenienti tecnici. Prevedono il riscaldamento degli impianti e l’immissione dei primi rifiuti per le operazioni di messa in esercizio del termovalorizzatore, che dovrà bruciare rifiuti provenienti da 147 Comuni del centro-nord Sardegna. Le operazioni di collaudo sono iniziate un mese fa, col primo carico di rifiuti, ma senza l’apporto degli operai della Tossilo spa, incaricata per la gestione della piattaforma rifiuti.

Le verifiche

Le prove di collaudo mirano a verificare l’assenza di perdite nelle giunzioni e ad accertare che le dilatazioni termiche non causino problemi sulla sicurezza di chi vi opera e sull’ambiente. L’impianto trasforma i rifiuti non riciclabili in energia elettrica e termica. Il processo prevede anche la depurazione dei fumi attraverso l’immissione di sostanze come bicarbonato di sodio e carbone attivo, che reagiscono con gli inquinanti, e un filtro a maniche per la loro rimozione.

La società

«In questo periodo è stato messo a punto l’intero impianto e le prove di collaudo, finora altalenanti, proseguiranno senza soste - dice il presidente della Tossilo, Mario Zacchino, commissario liquidatore del consorzio industriale - è difficile stabilire l’avvio concreto a pieno regime. Ci stiamo lavorando, nel rispetto delle norme».

I sindaci

La fase viene monitorata dai sindaci del territorio. «Siamo a conoscenza degli inconvenienti tecnici in fase di collaudo - dice il sindaco di Borore, Alessandro Porcu - sappiamo che l’impianto non potrà andare a regime nei tempi stabiliti e che ci sarà qualche ritardo. Accogliamo con interesse e positività la notizia di avvenuta rinuncia al ricorso per la liquidazione giudiziale della Tossilo. Consente alla società di proseguire, almeno fino a scadenza, nelle attività di collaudo e poi nella gestione. Un fatto positivo per i lavoratori e per le imprese che hanno rapporti con la società. Resta fermo l’impegno richiesto alla Regione sullo sviluppo dell’area industriale di Tossilo».

