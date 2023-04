Tossilo, arrivano gli stipendi 

Al tavolo c’erano i capi di gabinetto degli assessorati al Lavoro e all’Ambiente, il presidente dell’Unione dei Comuni del Marghine, i sindaci di Macomer e Borore, il commissario del Consorzio industriale di Macomer, il presidente della Tossilo spa e i rappresentanti di Cgil, Cisl e Uil. «Forse non ci si rende sufficientemente conto di quali difficoltà affliggono i lavoratori, che non ricevono lo stipendio ormai da quattro mesi - ha detto il prefetto Dionisi -. C’è poco dinamismo e scarso interesse a risolvere il problema».

Un acconto prima di Pasqua. La Tossilo, società incaricata della gestione della piattaforma dei rifiuti, entro questa settimana pagherà una parte degli stipendi arretrati ai lavoratori, che ieri mattina hanno inscenato una manifestazione davanti alla Prefettura di Nuoro, dove si è svolto l’incontro convocato dal prefetto Giancarlo Dionisi.

Il presidente della Tossilo spa, Antonio Delitala, ha dato disposizioni in merito, pagando un acconto grazie ai proventi erogati dalla Regione ai Comuni di Macomer e Borore, che si sono presi in carico un gruppo di lavoratori. Una boccata d’ossigeno, in attesa che arrivino le altre risorse per poter pagare ai lavoratori gli stipendi pregressi e quelli futuri. «Prendiamo atto dell’impegno assunto dagli assessorati ad Ambiente e Lavoro, che ringraziamo. Siamo delusi per l’assenza dell’assessorato all’Industria. Ora aspettiamo che la società Tossilo spa faccia la sua parte. Saremo soddisfatti solo quando vedremo i soldi dello stipendio nelle nostre tasche», commentano gli operai.

Il vertice

Al tavolo c’erano i capi di gabinetto degli assessorati al Lavoro e all’Ambiente, il presidente dell’Unione dei Comuni del Marghine, i sindaci di Macomer e Borore, il commissario del Consorzio industriale di Macomer, il presidente della Tossilo spa e i rappresentanti di Cgil, Cisl e Uil. «Forse non ci si rende sufficientemente conto di quali difficoltà affliggono i lavoratori, che non ricevono lo stipendio ormai da quattro mesi - ha detto il prefetto Dionisi -. C’è poco dinamismo e scarso interesse a risolvere il problema».

I pagamenti

Il vertice è servito a fare chiarezza sul pagamento degli stipendi. «Un incontro positivo - dice il sindaco di Borore Tore Ghisu - resta però da definire, in un ulteriore tavolo tecnico, la partita della ripresa dell’attività degli impianti, quello di compostaggio e il termovalorizzatore, per il quale dovranno essere immesse le necessarie risorse in sede di assestamento al bilancio regionale, che permetterà anche di dare ristoro ai fornitori di beni e servizi alla Tossilo spa». Il sindaco di Macomer, Antonio Succu, dice: «Importante il pagamento degli stipendi pregressi e futuri, oltre la garanzia di ripartenza in tempi contenuti degli impianti di trattamento dei rifiuti, dal compostaggio al termovalorizzatore, su assicurazione dell’assessorato all’Ambiente. Siamo fiduciosi, ma vigilanti. L’impegno del prefetto è una garanzia per tutti». Giampietro Arca, presidente dei Comuni del Marghine: «Sono state date assicurazioni importanti, ma per tante cose si naviga a vista. Occorrono certezze su tutto». Cauto ottimismo dei sindacati, con Sandro Fronteddu della Cgil, Gianni Loddo della Cisl e William Zonca della Uil.

