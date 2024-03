Tossicodipendente messo in fuga dal cortile del liceo di via Brianza 

È entrato nel cortile della sede del liceo scientifico Pacinotti di via Brianza: si è seduto sulle scale che portano all’ingresso e ha iniziato le operazioni per preparare la dose di droga. L’uomo, un tossicodipendente conosciuto nella zona, è stato subito notato dal personale della scuola che immediatamente lo ha invitato ad andare via. Una scena che non è sfuggita a qualche studente che ha ripreso quanto avvenuto e scattato delle foto. «Ho anche chiamato i carabinieri perché facessero qualche giro nella zona», sottolinea la dirigente Valentina Savona. «Purtroppo capita, perché non siamo un carcere. Ma non è successo niente di particolare. La situazione è stata gestita in pochi istanti dai nostri collaboratori scolastici senza che ci fossero delle problematiche per gli studenti».

La presenza di tossicodipendenti nella zona di Is Mirrionis non è una novità. Dopo aver acquistato la dose di eroina o cocaina in una delle piazze di spaccio, raggiungono luoghi appartati per potersi iniettare la sostanza distanti da sguardi indiscreti. In particolare la loro presenza viene segnalata quotidianamente attorno ai parcheggi del colle di San Michele (tra via Cinquini e via Bacu Abis, fino al muro dell’seminario arcivescovile) per arrivare a due passi dalla scuola dell’infanzia di via Serbariu o nel cortile dell’ex scuola Lussu di via monsignor Piovella, accanto alla chiesa di Sant’Eusebio, e ancora dalle parti del SerD di via Liguria. Sono solo alcuni dei punti maggiormente utilizzati dai tossicodipendenti: ma c’è chi, come avvenuto ieri, decide forse senza nemmeno rendersene conto, di entrare nel cortile di una scuola mentre si svolgono le lezioni. (m. v.)

