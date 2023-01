«Tosse e lacrime, non riuscivo più a guidare» 

«Ho sentito un fastidio alla gola, pochi istanti dopo ho cominciato a tossire e a lacrimare: quello spray urticante che qualcuno ha spruzzato all’interno del pullman avrebbe potuto provocare un incidente stradale». Cristian Piras, 41 anni di Gavoi, autista del bus dell’Arst che giovedì pomeriggio stava trasportando gli studenti della tratta Capoterra-Pula, racconta la terribile esperienza vissuta a bordo del mezzo, diventato improvvisamente una camera a gas a causa di una sostanza che ha reso in pochi istanti l’aria irrespirabile.

Sul bus

«Dopo aver caricato alle 14 i ragazzi del liceo di Capoterra, il pullman era al completo – racconta Cristian Piras-, dopo aver fatto scendere lungo la tratta diversi studenti, siamo arrivati al bivio di Villa San Pietro: è lì che ho sentito qualche passeggero tossire. Pochi istanti dopo ho cominciato ad avere problemi anche io, il bruciore alla gola mi ha provocato immediatamente un attacco di tosse e gli occhi hanno iniziato a lacrimare. Non riuscivo a capire cosa fosse stato a provocare questa reazione, avevo il finestrino aperto e ho pensato che qualche sostanza presente nell’aria fosse entrata all’interno dell’abitacolo: solo quando ho fermato il mezzo alla prima fermata di Villa San Pietro, e ho fatto scendere in sicurezza i passeggeri, ho capito che qualcuno, a bordo del pullman, aveva spruzzato uno spray».

Le telecamere

Piras, impegnato a guidare non si è accorto di cosa stesse succedendo tra i sedili della corriera, saranno le immagini registrate dalla telecamere di sicurezza presente a bordo a fare chiarezza: nelle prossime ore l’Arst presenterà una denuncia ai carabinieri, corredata proprio dal filmato. «Dopo aver fermato il pullman all’ingresso di Villa San Pietro ho chiamato subito un’ambulanza e i carabinieri – spiega Piras -, sono stati venti minuti terribili, quella sostanza mi ha irritato gli occhi e le vie respiratorie. L’ambulanza ha portato me e un studentessa al Pronto soccorso dell’ospedale Brotzu di Cagliari: ora sto bene, ma è stata davvero una brutta esperienza. Faccio l’autista da vent’anni, e da sette lavoro per l’Arst: non avevo mai vissuto nulla di simile alla guida di un pullman prima di giovedì pomeriggio. Non so dire chi sia stato a scatenare quelle nube tossica all’interno dell’abitacolo – tra l’altro durante il viaggio i ragazzi erano assolutamente tranquilli - l’unica cosa certa è che quel gesto, non so commesso per quale motivo, avrebbe potuto avere conseguenza ben più serie per tutti i passeggeri. Mi auguro che il responsabile abbia riflettuto su ciò che ha fatto e non commetta più sciocchezze simili».