Toscani, il geniaccio, se n’è andato 

«Era circondato dall’affetto della sua famiglia ed è deceduto circondato dalla sua musica che ha potuto ascoltare fino alla fine». Così se ne è andato Oliviero Toscani, morto ieri all’età di 82 anni, intorno alle tre nel reparto di rianimazione dell’ospedale di Cecina dove era ricoverato da venerdì per un aggravamento delle sue condizioni. A renderlo noto il suo cardiologo Michele Emdin.

La famiglia

Ad annunciare la scomparsa è stata poco dopo la famiglia: «Con immenso dolore diamo la notizia che oggi, 13 gennaio 2025, il nostro amatissimo Oliviero ha intrapreso il suo prossimo viaggio. Chiediamo cortesemente riservatezza e comprensione per questo momento che vorremmo affrontare nell’intimità della famiglia», scrivono la moglie Kirsti, i figli Rocco, Lola e Alì Bumaye.

No camera ardente

La salma verrà trasferita oggi a Livorno per la cremazione. «La camera ardente non ci sarà», ha spiegato sempre Emdin: «Oliviero ha vissuto al di fuori delle convenzioni e muore nello stesso modo. Il suo è un momento di passaggio totalmente privato». Nel 2023 a Toscani era stata diagnosticata l’amiloidosi, una malattia rara che ad agosto scorso il celebre fotografo aveva deciso di rendere pubblica in un’intervista al Corriere della Sera. Spiega ancora il cardiologo: «Toscani non ha sofferto ed è morto in seguito a un incidente che nulla ha a che vedere con la sua patologia cardiaca. Oliviero non ha sofferto».

Le idee

Fino alla fine Toscani ha portato avanti la forza delle idee, quella di un uomo che ha rivoluzionato il mondo della fotografia, scandalizzando e suscitando dibattito. Dai jeans di “Chi mi ama mi segua” al bacio tra un prete e una suora, tutte le sue campagne hanno lasciato il segno. In 60 sessant'anni di carriera ha lavorato in ogni luogo del mondo e per le riviste più importanti. Milioni di immagini. Eppure non voleva essere ricordato per nessuna in particolare, ma «per l’insieme, per l’impegno».

Il sunto

Un percorso condensato nel libro “Ne ho fatte di tutti i colori”, uscito nel 2022 per La Nave di Teseo, e imperniato sul mondo che avrebbe voluto e che aveva immaginato fin dai tempi di Fabrica con i Benetton e di Colors, la rivista che anticipò l’impegno su tanti temi oggi attuali, dall’ambiente ai migranti al razzismo. Nel suo carnet da John Lennon ad Andy Warhol fino al desiderio di immortalare Jannik Sinner. Per la moda da Claudia Schiffer a Monica Bellucci.

L’inizio: donna Rachele

Nato a Milano il 28 febbraio 1942, Toscani pubblica il suo primo scatto sul Corriere a 14 anni: è il volto di Rachele Mussolini, immortalato a Predappio alla tumulazione del Duce. Dopo il diploma in fotografia all’Università delle Arti di Zurigo, debutta nel mondo della pubblicità con la campagna per il cornetto Algida. I suoi scatti vanno su Elle, Vogue, GQ, Harper's Bazaar, Esquire, ma realizza anche foto per celebri maison come Valentino, Chanel, Fiorucci.

Benetton, la svolta

La svolta, nel 1982, con Benetton: i maglioni sono il pretesto per Toscani per portare in primo piano temi sociali come l’uguaglianza, la mafia, l’omofobia, la lotta all’Aids. Nel 2000 il sodalizio con Benetton si interrompe, in seguito ad una controversa campagna che utilizza foto reali di condannati a morte negli Usa.

Razza Umana

Verranno le campagne di moda per il marchio RaRe, incentrate sull’omofobia, le collaborazioni con la Croce Rossa, con l’Istituto Superiore della Sanità, con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati e quelle di impegno sociale su sicurezza, violenza contro le donne, anoressia. Proprio su questo tema nel 2007 realizza per il marchio Nolita una campagna choc mettendo al centro la modella e attrice francese Isabelle Caro, 31 chili. Nel 2007 dà vita al progetto Razza Umana, una galleria di ritratti di varia umanità. Dal 2018 al 2020 torna con Benetton, rilanciando i temi dell'integrazione, ma viene poi licenziato per le dichiarazioni sul crollo del ponte Morandi («Ma a chi interessa che caschi un ponte?»)

Berlusconi

Ha fatto scalpore con il suo commento sulla scomparsa del Cavaliere («per fortuna Berlusconi è morto»). Sul suo futuro disse: «Chissà, penso al cosmo, all’universo, alle stelle. Quando capiremo tutto questo, ecco, sarà il futuro».

