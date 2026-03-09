Toscani all’ultima spiaggia col Cagliari 

Un solo successo (sulla Cremonese) in ventotto partite, nessuno ha fatto peggio del Pisa nei cinque principali campionati europei. Dopo la sconfitta con la Juventus, la formazione toscana è desolatamente ultima da sola in classifica e domenica allo stadio Arena Garibaldi contro il Cagliari è probabilmente anche all’ultima spiaggia. Soltanto una vittoria contro i rossoblù le consentirebbe di continuare a sperare nella salvezza.

I punti di ritardo dal quartultimo posto sono dieci come le partite che mancano alla fine del torneo. La cura di Hiljemark, subentrato il 3 febbraio a Gilardino, non ha sortito gli effetti sperati. Dopo lo zero a zero in casa del Verona, il Pisa ha perso le successive quattro gare contro Milan, Fiorentina, Bologna e Juventus. Per il 33enne tecnico olandese (con un passato in Serie A anche da calciatore con le maglie di Palermo e Genoa) la sfida col Cagliari rischia di diventare l’ultima chiamata. Se dovesse arrivare il quinto ko di fila, la società potrebbe, infatti, richiamare Gilardino per dare un’ultima disperata scossa a una stagione che non si sta rivelando all’altezza. Proprio con Gilardino alla guida, il Pisa pareggiò 2-2 tre mesi fa alla Unipol Domus.

