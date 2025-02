Toscana, Vannacci potrebbe correre solo 

FIRENZE. Il generale Roberto Vannacci agita la Lega in vista delle Regionali in Toscana. L’europarlamentare, eletto nelle liste di Matteo Salvini ma non iscritto al partito, sabato sera in una trasmissione televisiva non ha nascosto il disappunto per il nome della candidata governatrice leghista, l’attuale capogruppo in Consiglio regionale Elena Meini (per il centrodestra sono in corsa anche Alessandro Tomasi per FdI e Deborah Bergamini e Marco Stella per Forza Italia). E non ha neanche escluso una corsa in solitaria con i candidati del movimento “Il mondo al contrario”. «Vedremo - si è limitato a dire - La sorpresa è un principio dell’arte della guerra». Quanto alla scelta di proporre Meini, «se squadra che vince non si cambia, squadra che non vince, evidentemente bisogna cambiarla», Perciò «non mi schiero con questa squadra, alla quale io non ho contribuito minimamente e quindi che ha una strategia che io probabilmente non potrei condividere».

