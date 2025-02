Toscana sommersa, neve in Veneto 

Firenze. L’Italia comincia il mese di febbraio nella morsa di due cicloni e la prima regione ad andare sott’acqua è la Toscana, tagliata in due da un ciclo temporalesco che si è posizionato da venerdì sera fra la costa a sud di Livorno fino a Prato, portando piogge copiose e insistenti anche nelle province di Pisa e Lucca e nella parte occidentale di Firenze.

Ancora una volta a dura prova l’assetto idrogeologico. A Cecina i vigili si sono tuffati in acqua per salvare un uomo e il suo cane rimasti bloccati in auto in un sottopasso allagato. A San Miniato una frana con fronte di 50 metri è venuta giù nella notte in pieno centro su un posteggio: non ci sono feriti ma i vigili del fuoco hanno scavato per ore per escludere che qualcuno fosse stato travolto dal fango e dai detriti. A Firenze un grosso pino è caduto su due auto parcheggiate in piazza Savonarola, è servita l’autogrù per la rimuoverlo. Al governatore Eugenio Giani «non risultano situazioni di particolare gravità», visto che «la pioggia è caduta più di quanto avevamo previsto, ma in qualche modo possiamo dire che gli interventi di prevenzione stanno funzionando». Se l’Arno non ha creato problemi, i suoi affluenti Ombrone Pistoiese e Bisenzio, Pesa ed Era hanno dato grattacapi alla protezione civile e sono stati vigilati a vista. A preoccupare sono state anche le frane. A Vinci una ha ostruito la provinciale che sale a San Baronto e riporta a Pistoia, a Montescudaio se ne sono registrare sulla viabilità ordinaria insieme all’esondazione del fiume Cecina.

Nel Veneto invece è tornata la neve: accumuli sopra i 1400 metri, 30 centimetri sulle Tofane, una lunga nevicata su Dolomiti e provincia di Belluno sopra i 1.200-1300 metri. Cortina si è risvegliata con tetti e prati imbiancati. Neve anche sull'Altopiano dei Sette Comuni, sulle piccole Dolomiti e Cima Grappa e, nel Veronese, sul Monte Baldo. Le previsioni annunciano per oggi maltempo in tutto il Sud e nel Medio Adriatico. Attesi grossi temporali in Sicilia. Da domani lento miglioramento finché il 4 febbraio un grandissimo anticiclone su buona parte di Europa riporterà il sole su tutta l’Italia.

