Tosca è Marta Mari, «una voce strepitosa» 

Dalla metà del '900 a oggi non c'è decennio senza una rappresentazione di Tosca a Sassari. E già questo la dice lunga su quanto sia amata l'opera di Giacomo Puccini. Quest'anno c'è la motivazione supplementare del centenario della morte del compositore lucchese. Anche per questo l'ente Marialisa de Carolis propone tre giorni di rappresentazione al Comunale anziché i soliti due: domani la prima (20.30), poi le repliche di domenica (16.30) e martedì (20.30).

Tra le rappresentazioni del passato, va ricordata quella con la fuoriclasse Raina Kabaivanska nel 1988 al Teatro Verdi.

I protagonisti

La curiosità è che la protagonista dell'allestimento proposto è la bresciana trantaduenne Marta Mari, che tra le varie masterclass seguite annovera anche quella col soprano bulgaro poi naturalizzata italiana. Il direttore artistico dell'ente sassarese, Alberto Gazale, in sede di presentazione ha lodato Marta Mari: «Una delle voci più belle al mondo. Per la nostra Tosca abbiamo un cast di eccezionali interpreti». Gli altri due protagonisti del tragico “triangolo” sono il tenore georgiano Otar Jorjikia che interpreta il pittore Cavaradossi, amante della cantante Tosca, e il baritono oristanese Marco Carìa nei panni dello spietato barone Scarpìa. Il cast è completato dai bassi Andrea Porta (Sagrestano), Michael Zeni (Sciarrone) e Tiziano Rosati (Angelotti) e dal tenore Nicolas Resinelli (Spoletta). La regia è di Renato Bonajuto, che si avvale come assistente di Siria Colella. A dirigere l'orchestra dell'ente de Carolis è Gianluca Martinenghi, mentre il coro delle voci bianche è stato preparato da Salvatore Rizzu.

Sul palco

Il regista Bonajuto ha spiegato: «Abbiamo lavorato senza sosta per offrire una produzione forte di un cast eccezionale, con i bellissimi costumi di Artemio Cabassi e una scenografia di grande efficacia, curata da Danilo Coppola, resa ancora più preziosa dal lavoro del grande Giovanni Gasparro». Le opere del barese adornano diverse scene, non solo quella dello studio di Cavaradossi. Tosca ha una dedica particolare, come ricordato da Gazale: «A Luca Naseddu collaboratore del de Carolis e membro del consiglio d’amministrazione che ci ha lasciati troppo presto»

