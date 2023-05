Tosa 671 pecore in 14 ore di lavoro 

Inviato

Guspini. Ha tosato 671 pecore in poco meno di 14 ore. Si è svegliato prestissimo per sfidare se stesso in una sorta di maratona iniziata alle 5.30 del mattino nelle campagne di Guspini, dove Alessandro Zanda gestisce un’azienda con il fratello Roberto. Desulese di 33 anni, alto un metro e 77, fisico da rugbista e nonostante la giovane età, esperto tosatore. «Ho iniziato nel 2011 – racconta – con la squadra guidata da mio fratello Stefano». Nei giorni scorsi ha voluto tentare un’impresa che però non ha alcuna velleità agonistica. Sa benissimo che le sfida tra tosatori, quelle in particolare che si svolgono in Nuova Zelanda, Australia, Inghilterra e Francia, hanno altre regole. Nessuna ambizione da guinness dei primati, insomma. Soltanto una gran voglia di provare a superare il suo record personale stabilito lo scorso anno, quando è riuscito a levare il vello a 555 pecore.

L’impresa

La sveglia suona alle cinque meno un quarto. Dopo 45 minuti Alessandro Zanda è già nella stalla. Accende la tosatrice elettrica e si parte. «Ho avuto qualche problema per trovare il ritmo giusto», spiega l’allevatore barbaricino. Bastano pochi minuti per affondare i colpi con lame e pettini. Tre amici catturano le pecore e le porgono al tosatore. Si va avanti fino alle 9. Alessandro Zanda consuma una colazione velocissima: due paste fresche e una coca cola. Giusto qualche minuto di sosta, poi si riprende. Nel frattempo arrivano genitori e nipoti. Intorno a mezzogiorno c’è un’altra breve interruzione. Giusto il tempo di tirare il fiato, poi la “macchinetta” si rimette in moto e con il passare delle ore vicino al tosatore si forma una piccola montagna di lana (a fine serata sarà alta più di due metri). Alle 13.30 nuovo stop. Questa volta per il pranzo. Un pasto consumato in pochi minuti: due fette di prosciutto, un po’ di pasta, un assaggio di carne di agnello e tanta acqua. Qualche istante di riposo e il motore della tosatrice elettrica di fabbricazione svizzera riparte. Con il passare di minuti il numero di capi tosati aumenta rapidamente.