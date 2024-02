«Torture in cella, sdegno e dolore» 

Reggio Emilia. Immagini «inaccettabili» che provocano «sdegno» nel governo. A poche ore dalla diffusione del video di aprile che documenta torture su un detenuto, nel carcere di Reggio Emilia arrivano gli accertamenti e l’annuncio di ispezioni da parte del Garante nazionale dei detenuti. Al di là dell’inchiesta penale si punterà ad approfondire il contesto in cui è emerso quell’episodio. Ci sarà quindi un’ampia verifica sulle condizioni di detenzione, per eliminare qualsiasi dubbio su eventuali altri casi, anche futuri.

L’inchiesta penale

A permettere la ricostruzione di quanto avvenuto erano state le telecamere dell’amministrazione e l’indagine è stata svolta dal nucleo investigativo centrale della polizia penitenziaria. A luglio il Gip ha emesso un’ordinanza di interdizione dal servizio per dieci indagati, che il 14 marzo si troveranno in udienza preliminare: otto rispondono di tortura e uno di loro, con altri due, per aver attestato il falso nelle relazioni di servizio successive al fatto. «Provo sdegno e dolore, sono immagini indegne per uno Stato democratico. L’amministrazione penitenziaria tutta è la prima ad auspicare che si faccia luce fino in fondo sulla vicenda: siamo impegnati a garantire la legalità in ogni angolo di ogni istituto», commenta il guardasigilli Carlo Nordio - al quale il Pd ha chiesto di riferire alle Camere - mentre il ministro dell’Interno Piantedosi aggiunge: «Non sono cose accettabili. Ogni volta che una persona è ristretta, sotto la vigilanza di organi dello Stato, deve essere assicurata la dignità della persona in modo duplice rispetto alle normali condizioni».

Rischio di suicidio

A descrivere «gravi situazioni» nel carcere di Reggio Emilia è la senatrice Ilaria Cucchi, che ha visitato l’istituto in primavera dopo la segnalazione di quel caso: «Ho trovato detenuti in condizioni disumane: alcuni con i propri escrementi nella stessa cella. Il problema in genere riguarda i nuovi arrivi, quelli maggiormente esposti anche al rischio di suicidio». Del tema si è interessato nelle scorse ore anche il capo dello Stato, «preoccupato» per il sovraffollamento e i suicidi. Di una situazione insostenibile aveva parlato qualche giorno fa in Commissione giustizia anche il capo del Dap, Giovanni Russo, indicando i circa 400 detenuti in più ogni mese (attualmente sono oltre 60mila) e annunciando una serie di interventi, dall’edilizia carceraria agli accordi bilaterali, disposti dal ministero della Giustizia.

