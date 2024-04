Tortu stasera in pista: è il debutto stagionale 

«Sono molto carico e determinato per il mio esordio, sarà una gara di altissimo livello, con 8 atleti iscritti con un personale migliore del mio. Un grande stimolo e un'ottima occasione per testare il lavoro che sto facendo con il mio allenatore. Mi sento bene, anche se siamo ancora all'inizio della stagione. Una stagione molto importante per me, forse la più importante, per le grandi sfide che mi attendono con gli Europei a Roma e i Giochi Olimpici di Parigi». Parla così dagli Stati Uniti, in una nota, il campione olimpico della staffetta 4x100 Filippo Tortu, che stasera (23.35 italiana) a Gainesville (in Florida) vivrà il debutto stagionale sui 100 metri. Il finanziere con sangue tempiese è stato inserito nella migliore delle sei serie del Tom Jones Memorial. Con lui dello statunitense campione del mondo dei 100, dei 200 e della 4x100 Noah Lyles, l’argento campione olimpico dei 200 Kenny Bednarek, il giapponese Abdul Hakim Sani Brown, l'americano Kyree King, i liberiani Emmanuel Matadi e Joseph Fahnbulleh, il velocista delle Isole Vergini Britanniche Rikkoi Brathwaite. Tortu, nel pieno del suo periodo di allenamento oltreoceano con base a Montverde, tornerà a correre i 100 metri a 325 giorni dall'ultima volta, al meeting di Savona del 2023 (10”16). Sarà il debutto assoluto nel 2024, a 55 giorni dagli Europei di Roma e a 110 dai Giochi di a Parigi.

