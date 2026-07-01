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02 luglio 2026 alle 01:32

Tortu secondo in Austria, grande Jacobs sui cento 

Italy's Lamont Marcell Jacobs (L) and Filippo Tortu react after the Men's 4x100m Relay final of the Athletics competitions in the Paris 2024 Olympic Games, at the Stade de France stadium in Saint Denis, France, 9 August 2024. ANSA/ETTORE FERRARI
Italy's Lamont Marcell Jacobs (L) and Filippo Tortu react after the Men's 4x100m Relay final of the Athletics competitions in the Paris 2024 Olympic Games, at the Stade de France stadium in Saint Denis, France, 9 August 2024. ANSA/ETTORE FERRARI
Italy's Lamont Marcell Jacobs (L) and Filippo Tortu react after the Men's 4x100m Relay final of the Athletics competitions in the Paris 2024 Olympic Games, at the Stade de France stadium in Saint Denis, France, 9 August 2024. ANSA/ETTORE FERRARI

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Secondo posto nei 200 metri in 20"68 ventosi (+3.3) per Filippo Tortu, primo posto di Marcell Jacobs nei 100, in uno "stellare" ma anche per lui ventoso 9"67 (+4.1) dopo il 9.82 della batteria con un pizzico di vento in più (+2.3) rispetto alla norma, ieri sera al Meeting di Eisentadt, tappa del Continental Silver Tour. Il cronometro però non dice tutto.

Le gare
Poco prima dell'inizio della rassegna un temporale si è abbattuto sulla località austriaca portando al ritardo delle gare. Così Tortu, che avrebbe dovuto scendere in pista alle 18.38 è andato sui blocchi di partenza alle soglie delle 20 con pista bagnata, pioggia, vento e temperatura "fresca" (22°). Sicuramente non le condizioni ideali per l'esordio stagionale del portacolori delle Fiamme Gialle, dopo il guaio agli adduttori alle indoor del marzo scorso. Ma lo sprinter sardo-brianzolo non ha demeritato. Partito bene, si è rialzato lungo tutta la curva e nel finale ha resistito al rientro degli avversari (gli manca ancora il suo fantastico "lanciato") battuto dal primatista tedesco Joshua Hartmann, 20"33, e lasciandosi alle spalle il canadese Brendon Rodney, terzo in 20"71, e il plurititolato britannico Nethaneel Mitchell-Blake, 20"75. Ancora meglio Marcell Jacobs che nella batteria dei 100 metri ha messo in mostra un'ottima condizione chiudendo in 9.84 di poco ventoso in un'assoluta perfetta scioltezza. Non ha mai corso così veloce il poliziotto di Desenzano, con vento e senza, se si eccettuano la semifinale e la finale di Tokyo 2021 quando firmò il record europeo prima in 9"84 poi in 9"80. In finale, con vento ancora più forte (+4.1) Jacobs è piombato sul traguardo in 9"67 sul britannico Romell Glave, 9"76, e il sudafricano Wayde van Niekerk, 9"83.

Il Ct
La parola passa ora al Ct delle staffette Antonio La Torre che avrà problemi di abbondanza per gli europei di Birmigham (10-16 agosto). Già il 2 e 3 maggio alle World Athletics Relays 2026 a Gaborone (Botswana) senza Marcell Jacobs e Lorenzo Patta, la 4x100 maschile chiuse in 38"74, passando ai ripescaggi e conquistando la qualificazione per i Mondiali di Pechino 2027. Interpreti sono stati Samuele Ceccarelli, Filippo Randazzo, Eseosa Desalu e Chituru Ali. Inoltre l'inedita staffetta 4x100 mista (Junior Tardioli, Elisa Valensin, Andrea Bernardi e Zaynab Dosso) ha stabilito il nuovo record italiano (40"96) e ottenuto il pass per Pechino 2027 vincendo la finale di ripescaggio in 40"69. Della mista avrebbe dovuto far parte anche Diego Nappi (Fiamme Oro) che però proprio la notte precedente alla gara è stato colpito da un pneumotorace che lo ha costretto all'inattività fino a due settimane fa, quando ha avuto il via dai sanitari per la ripresa degli allenamenti. Hanno preso parte alla trasferta in Botswana anche Eduardo Longobardi e Paolo Messina ai quali ai prossimi raduni potrebbe aggiungersi Lorenzo Ianes, autore quest'anno di un doppio 10"24.

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