Tortu, omaggio a Berruti: spirito olimpico in persona 

«Non bisognerebbe incontrare i propri idoli, il rischio è troppo alto. Ma se il tuo mito è Livio Berruti, lui, questa credenza la spazzerà via con la stessa velocità con cui farebbe prendere il volo a dei colombi. Era il 2016 e ci mise poco più di 20” netti a farmelo capire, nel salone dello Sporting di Torino. Dall'altra parte dello specchio non vedevo più un diciottenne ma il riflesso di un giovanissimo settantasettenne esteta e sornione». Così, sul profilo Instagram, Filippo Tortu ricorda il suo idolo e amico Livio Berruti, scomparso domenica. «Se prima di quel momento eri l'atleta Berruti, che con i suoi duecento metri mi aveva fatto innamorare dell'atletica e delle Olimpiadi, dopo quel cortese pomeriggio piemontese, caro Livio, eri l'amico che mi spiegava il vero significato dello sport», ha scritto il velocista tempiese.

«Di fronte a me avevo la personificazione dello “spirito olimpico”, e per questo titolo di sicuro non basta una medaglia aurea, seppur scintillante come la tua, serve molto di più. Se ora lo so è proprio grazie a te. In 10 anni abbiamo condiviso tanti momenti che ci hanno reso due “spiriti affini” (quasi identici, con l'unica differenza che tu hai fatto il liceo classico e io lo scientifico) e quelli che ricorderò con più piacere sono i pranzi in cui nessuno poteva tener testa al tuo appetito». «Ti saluto», ha concluso Tortu, «con la promessa di portare avanti il tuo amore per le curve, in pista e non solo, vivendoli entrambi, come mi raccomandavi sempre, in maniera aristotelica e non platonica».

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