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Atletica.
05 agosto 2026 alle 00:22

Tortu non al meglio, niente Europei 

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Filippo Tortu non prenderà parte agli Europei di Atletica 2026, in programma dal 10 al 16 agosto all’Alexander Stadium di Birmingham. «A seguito delle valutazioni effettuate in questi giorni in raduno, abbiamo considerato, di comune accordo con lo staff della Federazione, di non prendere parte agli Europei», afferma il velocista di origini sarde. «È una decisione importante e sofferta, ma le mie condizioni attuali non avrebbero consentito di gareggiare al meglio. Per questo, abbiamo preferito concentrare l’attenzione e le energie sui prossimi Giochi del Mediterraneo, dove avrò l’onore di essere portabandiera».

Nonostante il percorso riabilitativo che Tortu ha svolto in questi giorni, sotto la supervisione dello staff medico della Nazionale, i tempi di recupero dall’elongazione muscolare rimediata in allenamento non gli consentono di affrontare la competizione nelle migliori condizioni. Per questo ha deciso di saltare l’appuntamento, dove non ci saranno nemmeno Lorenzo Simonelli e Marta Zenoni che hanno a loro volta rinunciato.

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