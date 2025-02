Tortu-Jacobs, la “spy story” scuote l’atletica 

Una vera e propria spy story con protagonisti le punte di diamante della velocità azzurra, Filippo Tortu e Marcell Jacobs, rivali in pista, ma anche grandi protagonisti ai Giochi di Tokyo 2020, artefici di una delle pagine più belle della storia dello sport italiano. La vicenda, ha rivelato “Il Fatto Quotidiano”, vede coinvolto il fratello di Tortu, Giacomo, che si sarebbe rivolto alla società di sicurezza e investigazioni Equalize – al centro di un’inchiesta giudiziaria per accesso illecito a banche dati istituzionali – per avere informazioni su sospetto doping di Marcell Jacobs. «Ho appreso la notizia dagli organi di informazione. Confido che i fatti siano chiariti al più presto e che il mio nome non sia associato a eventi da cui sono totalmente estraneo», ha commentato Filippo Tortu che a Tokyo ha conquistato l'oro nella staffetta 4x100 in squadra proprio con il velocista bresciano. Nessun commento, per ora, da parte di Jacobs - che a Tokyo ha conquistato uno storico oro nei 100 - che però, in attesa di ulteriori dettagli e verifiche, ha dato mandato al suo avvocato “di valutare i profili legali, come possibile parte lesa”. La richiesta di Giacomo Tortu - secondo quanto scrive il quotidiano - sarebbe stata avanzata nel settembre 2020 (un anno prima delle Olimpiadi di Tokyo) e riguardava l'acquisizione dei risultati delle analisi del sangue di Jacobs. Sempre secondo da quanto emergerebbe dalle carte, il fratello di Tortu avrebbe chiesto di accedere alle comunicazioni private tra il velocista e il suo staff. Una vicenda che dovrà essere approfondita e che scuote il mondo dell'atletica italiana.

RIPRODUZIONE RISERVATA