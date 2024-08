Tortu in semifinale nei 200 

PARIGI. L’Italia dello sprint batte un altro colpo nel 200 metri. A Parigi 2024, Fausto Desalu e Filippo Tortu (campioni olimpici in carica con la 4x100) si sono qualificati per la semifinali, seppure senza produrre prestazioni strabilianti. Desalu ha chiuso la sua batteria al secondo posto con il tempo di 20”26. Poco dopo Tortu è arrivato terzo nella sua batteria in 20”29. «Avrei voluto fare meglio ma l'importante era arrivare tra i primi tre. La batteria è stata molto veloce ma io devo migliorare qualcosina. Non vedo l'ora di fare la semifinale e a fare meglio ci proverò sicuramente», ha detto il tempiese ai microfoni della Rai. Il terzo azzurro in gara, Diego Pettorossi (6° in 20”63), dovrà passare per i ripescaggi in programma oggi, mentre gli altri due potranno riposare in attesa della semifinale di domani. Poi tutto è possibile perché nessuno è sembrato irraggiungibile, a parte gli americani: Noah Lyles ha “passeggiato” in 20”19, Kenneth Bednarek (19”96) ed Erriyon Knighton (19”99) sono scesi sotto i 20” ma gli azzurri sono rispettivamente nono e undicesimo a pochi centesimi da settimo e ottavo posto.

Dalia a riposo

Con pochissime chance di migliorare, a distanza di 24 ore, il 23”49, frutto di un giustificato ritardo di condizione, Dalia Kaddari ha rinunciato ieri mattina a correre la prova di ripescaggio nel 200 metri. Avrebbe dovuto vincere la propria batteria e avrebbe voluto correre per supplire alla carenza di gare causata dall’infortunio di Roma, ma alla fine ha prevalso un’altra considerazione, peraltro condivisa anche da Anna Bongiorni. Meglio concentrasi sulla 4x100 nella quale giovedì l’Italia cerca la qualificazione per la finale.

La giornata azzurra

Nell’altra unica finale con azzurri (a parte i 5000 metri con il bronzo di Nadia Battocletti), quella del disco, ottavo posto per Daisy Osakue con 63,11. Eliminati i due azzurri impegnati nelle semifinali dei 3000 siepi: a Osama Zoghlami non è bastato avvicinarsi al proprio primato stagionale per passare: ha chiuso in ottava posizione con il crono di 8’20”52. Meno bene Yassin Bouih, undicesimo nella propria batteria in 8’40”34.

La mattinata era sata dedicata al giro di pista. Nei 400 ostacoli, Alessandro Sibilio ha ottenuto la qualificazioni grazie al crono di 48”43 nonostante il quarto posto (per un centesimo) in batteria. nei ripescaggi femminili, successo in 55”07 e passaggio del turno per una bravissima Ayomide Folorunso. Fuori Rebecca Sartori (55”44) e Alice Muraro (55”48). Nei 400 piani, mentre Davide re ha rinunciato ai ripescaggi, Alice Mangione vi è stata costretta, dopo il quinto posto (51”60) in batteria. nel salto con l’asta, qualificate in undici a 4’55, tra le quali Roberta Bruni ed Elisa Molinarolo. Per la dodicesima si è dovuti scendere a 4,40, saltato da 9 atlete a parimerito: sarà una finale a venti. ( c.a.m. )

RIPRODUZIONE RISERVATA