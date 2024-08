Tortu fuori, Tamberi salvo 

Una giornata di sorrisi (Molinaretto, sesta nell’asta, su tutti) e rimpianti (Simonellu, Desalu) per l’atletica italiana a Parigi; di delusioni (la staffetta di marcia) e sollievo (Tamberi), di occasioni perse (Tortu) e colte (Cavalli e Vissa). Non arrivano medaglie ma non mancano le emozioni. Per i mattinieri, la prima è staffetta mista di marcia sui 42,195 km: Massimo Stano e Antonella Palmisano chiusono sesti, dopo l’illusione del bronzo, con oro alla coppia spagnola Martin-Perez.

Fuori dalla finale

In pista, partiamo dai 200 metri perché Filippo Tortu e Fausto Desalu, quarti nelle rispettive batterie di semifinale, hanno davvero sciupato una grande occasione. Meglio il trentenne nato a Casalmaggiore, che ha corso in 20”37 e alla fine è il primo degli esclusi dalla finale. Serviva 20”31, tempo che sia lui, sia Pippo avevano battuto in batteria. Invece il lombardo di sangue tempiese non è andato oltre un modesto 20”57: «La finale era alla mia portata visti i risultati, certo brucia un po', dovrò rivedere la gara, ma si pensa già a domani. Ce l'ho messa tutta», il commento di Tortu a RaiSport. Stessa sorte, nel 100 ostacoli, per un’altra speranza azzurra, Lorenzo Simonelli, quinto in semifinale con 13”38, lontano dai sui standard e perfetto sino all’ultimo ostacolo: «Mi rode tantissimo, non mi passerà facilmente. Ho preso il nono ostacolo e buttato tutta la gara e tutta la stagione. Non doveva succedere oggi, la finale la volevo. Mi dispiace per me e per tutti voi che ci credevate con me».

Dentro la finale

La finale l’ha invece ottenuta, dopo i problemi della vigilia, Gianmarco Tamberi, che ha saltato meno della misura richiesta di 2,27 ma che è rientrato tra i migliori dodici, così come Stefano Sottile: 2,24 per entrambi e pass per la finale di sabato. «Bisognava andare in finale, sarebbe stato il giorno più duro della mia vita, così è stato», ha detto Gimbo alla Rai. «Tre giorni fa ero in ospedale, penso di non aver mai staccato avevo poche energie, è andata bene. Siamo entrati in finale, sabato sarà un'altra giornata, sarà completamente diverso. Spero farvi impazzire». Brividi anche per Mutaz Essa Barshim per un infortunio al polpaccio con lo stesso Tamberi subito accanto a lui per sincerarsi delle condizioni del suo amico qatariota. Ha guadagnato la finale anche l’altro saltatore Andy Diaz nel triplo.

Le altre gare

Nell’altra finale con azzurri, quella del salto con l’asta femminile, eccellente prova per Elisa Molinarolo che non soltanto è sesta ma si migliora e salta 4,70, mancando poi il primato italiano 4,80. La primatista italiana Roberta Bruni è invece quattordicesima con 4,40. L’oro va all’australiana Nina Kennedy (4,90). Avanzano alla semifinale dei 1500 Sintayehu Vissa (4’06”71) e Ludovica Cavalli (4’02”46), oltre a Catalin Tecuceanu negli 800. Oggi l’attesa è tutta per la finale del salto in lungo femminile: alle 20 scende in pista Larissa Iapichino per cercare un piazzamento di prestigio. Dopo il bronzo del diciannovenne Mattia Furlani, però, anche sperare in un exploit della 22enne fiorentina non sembra follia.

RIPRODUZIONE RISERVATA