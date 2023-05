Tortu e Patta sui 100 a Savona 

Dopo le staffette di Firenze, è tempo di gare individuali per gli sprinter azzurri. Filippo Tortu sarà in gara sabato a Nairobi sui 200 metri, tornando sulla distanza per la prima volta dalla gara che gli ha dato il bronzo europeo: proverà ad avvicinarsi al muro dei 20”. Poi, mercoledì 24, sarà a Savona, dove sui 100 metri troverà Lorenzo Patta, protagonista con il tempiese della buona prova di domenica con la 4x100 (38”38). Con i due finanzieri ci sarà anche Dalia Kaddari (Fiamme Oro) sui 200. Marcell Jacobs, invece, debutterà sui 100 il 28 in Diamond League a Rabat (Marocco), in attesa di sfidare Fred Kerley (e Samuelel Ceccarelli) al Golden Gala di Firenze il 2 giugno. ( c.a.m. )

