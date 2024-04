Tortu debutta in 10”15 nei 100 

Debutto interlocutorio per Filippo Tortu ieri sui 100 metri al “Tom Jones Invitational” di Gainesville, negli Usa, in 10”15 (+1,7) , 7° nella batteria principale, vinta da Noah Lyles in 10”’01.

A Quartucciu, Elisa Marcello corre i 200 in 24”41. Rompe il ghiaccio, si diverte, ha un po’ di vento contro (-1,5 m/s ) ma non è importante. Ciò che conta è non perdere il contatto con la pista e le gare, restando focalizzata sugli obiettivi importanti di quest’anno, ancora un po’ lontani, per cui è ancora in piena preparazione. Il tecnico Andrea Sole, attualmente impegnato a Formia per un corso federale, è piuttosto soddisfatto dell’esordio avvenuto senza particolari aspettative: «I prossimi appuntamenti saranno a Formia dal 25 al 27 aprile, col raduno nazionale Staffette U20, in vista dello Sprint Festival di Roma del 18 maggio: lì partirà ufficialmente la nostra stagione. Nel frattempo, la Challenge, gli eventuali Assoluti con gli occhi puntati su Lima, in Perù dove dal 26 al 30 Agosto si disputeranno i Mondiali U20». Oggi, il proseguo delle gare a Quartucciu, per i Campionati di società di prove multiple.

