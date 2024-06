Tortu, argento e rimpianti nei 200 a Roma 

Dopo l’abbuffata di domenica, due medaglie ieri per l’Italia nei campionati europei di atletica in programma a Roma. Il metallo più pregiato per Sara Fantini nel lancio del martello femminile. Si deve accontentare dell’argento, invece, Filippo Tortu nella finale dei 200 metri maschili. Il velocista di origini sarde (20"41) arriva secondo dietro a Mumenthaler (20"28) e davanti all'altro svizzero Reais (20"47). In finale c'era anche Fausto Desalu che ha chiuso al quinto posto con il tempo di 20"59. Alla gara non ha preso parte il tedesco Hartmann, squalificato per falsa partenza. «È un argento che non riesco a festeggiare né a sorridere», ha tenuto a precisare Tortu, evidentemente amareggiato. «Potevo e dovevo correre meglio di come ho fatto, mi dispiace davvero tanto».

Kaddari a secco

Delusione, tanta, anche per Dalia Kaddari, quinta nella prima delle tre semifinali dei 200 metri femminili e quindi fuori dalla finalissima. «Provo tanta rabbia», il commento a caldo della 23enne velocista quartese. «Meritavo di correre la finale. Ho perso un appoggio in uscita dalla curva e questo ha destabilizzato il mio assetto di corsa. Non vedo l'ora di rifarmi con la staffetta». In programma oggi: «Siamo carichissime». Quinto piazzamento anche per la Siragusa, nell’altra semifinale.

Gli altri azzurri

Nella finale 400 metri maschili l'azzurro Sito chiude al quinto posto. Nel salto con l'asta femminile, sesta Elisa Molinarolo, settima (con la stessa misura) l'altra azzurra Roberta Bruni. Nella finale dei 3000 siepi crollo nell'ultimo giro per Osama Zoghlami che dopo una lunga fuga chiude ottavo. Quattordicesimo l'altro azzurro Yassin Bouih.

Il programma di oggi

L'Italia dell'atletica cala gli assi. Oggi ci saranno ben tre medagliati olimpici, oltre agli altri, a cercare di incrementare il bottino record di 17 medaglie - primato assoluto nella storia della disciplina da Spalato - già ottenuto. A puntare alla medaglia sarà Gianmarco Tamberi che, nel salto in alto, va a caccia dell'oro, a partire dalle 20.35. La stessa speranza che nutre Nadia Battocletti, fresca vincitrice dell'oro nei 5.000 metri, che cercherà l'impresa anche sul doppio della distanza, i 10.000 metri femminili (ore 21.30), e per Emmanuel Ihemeje nel salto triplo (20.55).

E se la giornata di ieri ha portato in dote la qualificazione alle finali dei 400 ostacoli uomini di Alessandro Sibilio e di Ayomide Folorunso nella stessa disciplina ma in campo femminile, quella di oggi, sarà quella del ritorno in pista delle staffette 4x100, sia maschili che femminili. In particolare quella formata da Jacobs e dall’oristanese Patta, oltre che da Tortu, eroi di Tokyo e pronti a regalare emozioni anche a Roma. In pista anche le donne, tra cui il bronzo nei 100 metri Zaynab Dosso, che cercherà di spingere le compagne, tra cui la Kaddari, verso una medaglia.

