Tortolì, successo con brivido 

Paulese (4-4-2 ): Montella, Mele, Ahamada, Spanu, Oggianu (1’ st Caria); Corbo, Ozenicki, Dos Santos, Pinna (29’ st A. Diouf); Granger, Zago (21’ st I. Diouf). In panchina Cutrufo, Floris, Demurtas. Allenatore Paratore.

Tortolì (4-3-3) : Falconetti, Murru (29’ st Agus), Pendin, Loi, C. Lai (21’ st Aversano); Lobina (42’ st M. Lai), Gentini, Lobina; Boi, Bonicelli (16’ st F. Lai), M. Serra (21’ st Thiobane). In panchina Mascia, Fanni, Casula. Allenatore Piras.

Tortolì 3

Paulese 2

Arbitro : Fronteddu di Nuoro.

Reti : nel primo tempo, 7’ Boi (r), 43’ Bonicelli; nella ripresa, 8’ Lobina, 14’ e 39’ Corbo.

Note : espulso Spanu; ammoniti Pendin, Mameli, Corbo, Ahamada; recupero 2’ pt-4’ st; spettatori 200.

Tortolì. Vittoria con brivido finale. Il Tortolì batte (3-2) la Paulese che, sotto di tre gol, sfiora la clamorosa rimonta. Non passano nemmeno 6’ che la Paulese si mette nei guai. Oggianu tocca la palla col braccio, per l’arbitro è rigore. Dal dischetto trasforma Marco Boi. Al 26’ si fanno vedere gli ospiti. Montella (40’) si supera su Lobina, che si beve un difensore e poi calcia in faccia all’estremo ospite. Sull’angolo successivo Pendin gira bene ma la mira è sbagliata. Al 43’ Bonicelli scatta sul filo del fuorigioco e al culmine di una cavalcata batte Montella con un interno destro a mezz’altezza.

In apertura di ripresa il Tortolì tiene in ostaggio la Paulese nella sua metà campo. Al 7’ Boi offre un assist al bacio al baby Lobina che, d’interno sinistro, anticipa Montella in uscita e fa 3-0. Corbo scuote i suoi e, al 14’, accorcia le distanze su punizione.

È ancora Corbo a rendersi pericoloso al 30’: la sua girata al volo è smanacciata da Falconetti. Che, al 39’, sbaglia il rinvio consegnandolo a Corbo. Il 10 ospite calcia da 40 metri e accorcia ulteriormente. Il Tortolì, pur soffrendo, resiste.

