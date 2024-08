Tortolì offre l’acqua ai vicini assetati 

Acqua amica per il paese ostaggio di 90 perdite l’anno su una condotta vecchia di quattro decenni che arriva da Villagrande. Girasole riceverà risorse idriche dal potabilizzatore di Tortolì. Per Abbanoa intervenire su quell’infrastruttura colabrodo è evidentemente un’operazione antieconomica e dunque, con un nuovo allaccio che si estende per 1,2 chilometri, porterà l’acqua dall’impianto di Monte Attu - alimentato dalla diga di Santa Lucia - al paese assetato e a più riprese con i rubinetti all’asciutto a causa di continue rotture. Il progetto è sul tavolo di ingegneri e analisti del gestore unico del servizio idrico. Nelle migliori intenzioni, l’opera dovrebbe cancellare future criticità per la comunità, una delle poche con saldo demografico attivo.

Il sindaco

«Con Abbanoa c’è un tavolo tecnico aperto che si sta rivelando costruttivo. Le interlocuzioni sono proficue con il solo obiettivo di trovare soluzioni adeguate». Lodovico Piras, sindaco di Girasole da settimane in prima linea nella battaglia per l’acqua potabile, segnata anche dall'intervento delle autobotti della Protezione civile. I tecnici di Abbanoa si sono prodigati per aggiustare i guasti, spuntati a regolare frequenza. Ma intervenire sulla vecchia condotta è come il gatto che si morde la coda. «Noi - puntualizza il primo cittadino di Girasole - auspichiamo che si trovi una soluzione adeguata a evitare che si manifestino nuovi e continui disagi provocati dalle rotture su una condotta vecchia di quarant’anni. Comprendiamo anche l’esigenza di Abbanoa di ottimizzare i costi e vediamo con favore l’ipotesi di allacciare le nostre condotte al potabilizzatore di Tortolì. Siamo fiduciosi». Il tracciato della nuova rete dovrebbe attraversare parte della zona artigianale di Tortolì e proseguire verso le campagne di Santa Lucia con capolinea il primo tratto dell’agro di Birdesu. Da qui l’immissione dell’acqua verso le utenze.

Emergenza

In Ogliastra l’acqua non è mai stata così poca. Hanno sete persino i seimila capi di bestiame che pascolano sul Gennargentu Allevatori e amministrazione comunale fanno fronte unico contro la siccità. Per tamponare l’emergenza, il Comune amministrato da Angelo Stochino ha messo sul piatto 280 mila euro, provenienti in maniera equa da fondi di bilancio e da Egas. Negli ultimi giorni sono stati frequenti i sopralluoghi sulle vaste praterie del Gennargentu. Il sindaco, gli assessori Marco Pinna (Ambiente) e Fabrizio Deiana (Lavori pubblici) e il presidente del Consiglio, Antonio Doa, e lo staff dell’ufficio tecnico hanno preso appunti e redatto un piano d’emergenza. Con le risorse stanziate l’amministrazione acquisterà abbeveratoi per le mandrie e sistemerà le condotte delle vecchie fontane.

