Tortolì, Lanusei e Ilbono pronti ad accogliere i nuovi sacerdoti 

Dopo il congedo di don Piero Crobeddu, Tortolì si prepara ad accogliere il nuovo parroco della cattedrale di sant’Andrea. Don Michele Congiu, vicario generale della Curia, farà il suo ingresso giovedì 17 settembre alle 18 insieme al vicario parrocchiale, don Paolo Balzano, ordinato sacerdote il 12 aprile scorso.

Il vescovo, monsignor Antonello Mura, ha voluto scegliere il suo vice per guidare il popolo d’anime nella ex sede della Diocesi.

A Lanusei, invece, rimarrà parroco della cattedrale e del santuario Madonna d’Ogliastra don Piergiorgio Pisu ma il suo vice, da lunedì 14 settembre (ingresso alle 18, cerimonia presieduta da don Michele Congiu), sarà don Luigi Murgia, che fino a oggi reggeva la parrocchia di san Giovanni Battista a Ilbono. Qui arriverà don Federico Murtas, finora vice parroco a Lanusei. Si insedierà il 15 settembre, giorno del suo 40° compleanno, accolto dal vescovo.

Le nomine dei nuovi parroci di Ilbono e Tortolì e del vice parroco di Lanusei erano state comunicate da monsignor Antonello Mura il 15 giugno scorso. Insieme a quella di un altro novello sacerdote, don Antonio Carta, che è stato confermato alla guida della pastorale giovanile e nominato insegnante di religione.

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